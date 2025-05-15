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Büyükşehir Encümeni’nden 30 markete cezaya onay

Büyükşehir Belediyesi haftalık encümen toplantısında, raflarında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduran 30 markete toplam 88 bin 590 TL para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Encümeni'nden 30 markete cezaya onay

15 Mayıs 2025 Perşembe 10:54

 TOPLAMDA 88 BİN 590 TL CEZA

Haftalık encümen toplantısında tespit edilen marketlere ayrı ayrı para cezası verilmesi onaylandı. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereği uygulanan para cezası 88 bin 590 TL para cezası olarak açıklandı. Ürünleri imha eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, denetimlerin süreceğini belirterek, iş yerlerine hijyen konusunda uyarılar ve bilgilendirmelerde de bulundu.

(Ömer İLGEÇ)

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