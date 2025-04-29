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Büyükşehir, geleceğin mühendislerini buluşturdu

Büyükşehir Belediyesi’nin İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği “Minik Mühendisler Buluşuyor” etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir, geleceğin mühendislerini buluşturdu

29 Nisan 2025 Salı 10:02

 Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi iş birliğiyle “Minik Mühendisler Buluşması” etkinliği düzenledi. Etkinlikte iş makinelerini yakından inceleme fırsatı bulan miniklere deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

 

MİNİK MÜHENDİSLER ÖZEL ETKİNLİKTE BULUŞTU

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği “Minik Mühendisler Buluşuyor” etkinliği İnterteks Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi. Geleceğin mühendisleri için alana A Takımı, Yol Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı araçları ve iş makineleri getirilirken, ayrıca minik itfaiyeci parkuru da kurularak çocuklara unutulmaz anlar yaşatıldı.

Alana gelen çocuklara Büyükşehir iştiraklerinden Kent Konut ve İZAYDAŞ tarafından çeşitli hediyeler verildi.

 

İŞ MAKİNELERİNE BİNDİLER, EĞİTİM ALDILAR

Etkinlikte unutulmayacak anlar yaşayan minikler, iş makinelerini yakından inceleme fırsatı bulurken, aileler ise direksiyon başına geçen çocuklarını fotoğraflayarak bu anı ölümsüzleştirdi. Alanda Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı afet eğitmenleri tarafından deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında çocuklara bilgi verilirken, İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenleri tarafından ise çocuklara yangın eğitimi verildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

(Ömer İLGEÇ)

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