Büyükşehir güvenli ulaşım için sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla bakım, onarım ve denetim çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürüyor.

GECE GÜNDÜZ GÜVENLİ ULAŞIM AĞI İÇİN ÇALIŞMA

Kocaeli’de daha konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerden üst ve alt geçitlere, trafik levhalarından sinyalizasyon sistemlerine kadar geniş bir alanda denetim, bakım ve onarım faaliyetlerini eksiksiz gerçekleştiriyor.

AYDINLATMA ARIZALARI HIZLA GİDERİLİYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki alt geçitlerde düzenli bakım ve denetim çalışmalarına devam ediyor. Yapılan kontrollerde tespit edilen aydınlatma arızaları, ulaşımın konforu ve güvenliği için vakit kaybedilmeden onarılıyor.

KESİNTİSİZ HİZMET, GÜVENLİ ULAŞIM

Bu kapsamda, Gebze TEM Otoyolu çıkışı yan yol girişindeki Millet Bahçesi güzergâhında yer alan alt geçitteki arızalı aydınlatmaların tespit ve onarım çalışmaları Büyükşehir ekipleri tarafından kısa sürede tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım için altyapı çalışmalarını titizlikle yürüterek vatandaşların güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağlamayı amaçlıyor.



(Ömer İLGEÇ)