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Büyükşehir, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, günlük rutin çalışmalarının yanı sıra barınma merkezinde kalan yaşlı vatandaşlara refakat ederek ilaçlarını temin etmelerinde de yardımcı oluyor.

Büyükşehir, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

13 Temmuz 2025 Pazar 09:57

 BÜYÜKŞEHİR, VATANDAŞIN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, barınma merkezinde kalan yaşlı bir vatandaşın sağlık sürecine destek vererek önemli bir görev üstlendi.

 

BAŞVURU ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi’nde kalan bir büyüğümüzün ilaç temini için yaptığı başvuru üzerine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Ekipler, vatandaşın ihtiyaçlarını titizlikle değerlendirerek gerekli adımları attı.

 

REFAKAT VE DESTEK SÜRECİ ÖRNEK OLDU

Zabıta ekipleri, yaşlı vatandaşı Çayırova Güzeltepe Aile Sağlığı Merkezi’ne güvenli şekilde ulaştırdı. Burada ilaçlarını yazdıran ekipler, temin ettikleri ilaçları kendisine teslim ederek tedavi sürecinde destek sundu. Vatandaşın tüm süreç boyunca yanında olan ekipler, işlemlerin ardından onu tekrar barınma merkezine güvenli şekilde ulaştırdı.

 

İNSANA DOKUNAN HİZMETLER SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece fiziki yatırımlarla değil, aynı zamanda sosyal yardımlar ve birebir desteklerle de vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Büyükşehir, “önce insan” anlayışıyla, zor durumdaki vatandaşların her zaman yanında yer almayı sürdürüyor.

(Ömer İLGEÇ)

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