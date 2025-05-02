Büyükşehir kaynakları verimli kullanıyor

Büyükşehir Belediyesi, hummalı bir çalışma yürüttüğü Derince Denizciler Caddesi’nde altyapı çalışmalarını tamamlayarak üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Ömrünü tamamlayan asfalt, trimer kazısıyla kazınıp kaldırılırken, ekonomik ömrünü tamamlamış asfaltlar ise yeniden değerlendirilerek atıl olmaktan çıkıyor.

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi’nin çalışmalarıyla sadece ulaşım konforu artırılmıyor, aynı zamanda kaynakların verimli kullanımıyla çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor. Bozulan asfaltlar Solaklar Asfalt Şantiyesinde depolanarak geri dönüştürülüyor. Böylelikle hem milli servet korunuyor hem de ekonomik tasarruf sağlanmış oluyor. Kentin bugünkü ihtiyaçlarına çözüm sunulurken geleceğe yönelik sağlıklı, çevre dostu ve güvenilir bir ulaşım ağı oluşturuluyor. Elde edilen malzeme ise köy yolları ve tarım arazilerine giden yollarda yeniden kullanılıyor.

MİLLİ SERVET KORUNUYOR

Bu uygulama sayesinde hem israfın önüne geçiliyor hem de milli servet korunuyor. Aynı zamanda doğaya zarar vermeyen, çevre dostu bir yaklaşım benimsenerek geri dönüşüm destekleniyor. Yeniden kullanılan asfalt kırıkları, kent genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarında da değerlendiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla hem bugünü çözüyor hem geleceğe yatırım yapıyor.



(Ömer İLGEÇ)