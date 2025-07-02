Büyükşehir, kırsal kalkınmada lokomotif oluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi ile atıl tarım arazileri yeniden üretime kazandırıldı. İlk etabı tamamlanan projede 884 hektarlık alanın sulanabilmesi için 28.084 metre uzunluğunda sulama hattı inşa edildi. Projenin ikinci etap çalışmaları ise devam ediyor.

VERİMDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR YAŞANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı hızlandırmak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla yürüttüğü Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi ile İzmit ve Kandıra ilçelerindeki tarım arazilerinde önemli bir dönüşüm başlattı. Projenin birinci etabı tamamlanarak kuru tarım yapılan alanlarda sulu tarıma geçiş sağlandı ve ürün veriminde dikkate değer artışlar gözlemlendi.

ATIL ARAZİLER YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILDI

Toramanlar Göleti’nden sağlanan sulama suyu sayesinde, daha önce susuzluk nedeniyle ekilmeyen atıl tarım arazileri yeniden üretime açıldı. İzmit ve Kandıra ilçelerinde yoğun olarak sürdürülen tarım faaliyetleri, sulama kanalları sayesinde bereketlendi. Bu gelişme ile geleneksel tarla tarımından sebze üretimine geçiş de hız kazandı.

VERİM VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

İlkbahar döneminde ekilen mısır ve ayçiçeğinde, kurak iklim koşullarına rağmen sulama yapılan alanlarda verim iki katına çıktı. Ayrıca bölgede daha önce yetiştirilmeyen marul, ıspanak ve biber gibi sebzelerin üretimine başlandı. Çiftçiler, hem verimdeki artıştan hem de ürün çeşitliliğindeki gelişmeden memnuniyet duyuyor.

“ŞUAN İKİ ÜÇ MAHSUL EKEBİLİYORUZ”

Kandıra Selimköy’de ikamet eden 37 yaşındaki Ergün Efe, “Daha önce ticaret yapıyordum. Ticaret hayatımdan sonra köye yerleştim, çiftçilik yapıyorum. Şuanda mısır, ayçiçeği, buğday, arpa, süt otu, hayvanların yiyeceği bütün ürünleri ekiyorum. 2024 yılına kadar dere yatağından traktörlerle motorlarla sulamaya uğraşıyordum. Tahir Başkan buraya bir gün geldiğinde bizim bu çilemizi gördü ve ‘size yardımcı olacağım’ dedi. Bu sulama hattını projeye geçirdi. Sulayabileceğimiz yerleri ekiyorduk sulayamayacağımız yerleri ekmiyorduk. sulama sistemi geldikten sonra çoğu yerlerimi ekiyorum. Suyu borularla 500-600 metreye kadar taşıyabiliyoruz. eskiden bir mahsul ekiyorduk şuan iki üç mahsul ekebiliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” dedi.

“TARIMLA UĞRAŞANLARIN DEĞERİ ARTTI”

Bir diğer çiftçi Emin Akçay da tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Aynı zamanda mahallenin muhtarıyım. Mevsim yaz, kurak bir dönem geçiriyoruz, mahsullerin suya ihtiyaç duyduğu bir dönem. Daha öncesinde sulama imkanımız yoktu. Şimdi suyumuz Toromanlar Göleti’nden geliyor. Bu sistem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin titiz çalışması sayesinde tarlalarımıza kadar ulaştı. Üretim daha da düzeldi daha da arttı. Daha öncesinde yılda bir ürün aldığımız tarlalardan şimdi sulama imkanımız olduğu için ikinci ürünü gönül rahatlığıyla alabiliyoruz. Önce Allah’a şükrediyoruz bize bu nimetleri verdiği için, akabinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 dönüm alanda hayvan yemi üretebiliyordum ama şimdi yaklaşık 100 dönümlük alanda iki ürün yetiştirebiliyorum. Bu da tarımla uğraşanların değerinin daha da artmış olması demek oluyor. Kocaeli tarımıyla da bundan sonra ön plana çıkacak” ifadelerini kullandı.

884 HEKTARLIK ALAN SULANABİLİYOR

İSU tarafından yürütülen projede, Kandıra ve İzmit ilçelerinin tarımsal sulama ihtiyacının bir kısmını karşılayacak sulama hattı çalışmalarının birinci etabı tamamlandı. 884 hektarlık alanın sulanabilmesi için 28.084 metre uzunluğunda sulama hattı inşa edildi.

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yapımı devam eden ikinci etapta ise 22.090 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor. Bağlıca, Güvercinlik, Kaymaz Araman, Hıdırlar, Mülkşehsuvar, Alefli ve Sarıgazi mahallelerinde toplam 49.890 metre sulama hattı inşa edilecek. İkinci etap tamamlandığında, 1.909 hektarlık alan daha suya kavuşacak ve toplam sulanan arazi 2.793 hektara ulaşacak.

HAYVANCILIĞA DA KATKI SAĞLAYACAK

Bölge tarımı için hayati önem taşıyan proje, sadece bitkisel üretimi değil hayvancılığı da olumlu yönde etkiliyor. Sulama altyapısı sayesinde daha bol ve kaliteli yem üretimi mümkün olacak, bu da hayvansal üretimde verimliliği artıracak.

KIRSAL KALKINMADA BÜYÜKŞEHİR VİZYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma vizyonu doğrultusunda tarımın her alanına destek sağlamaya devam ediyor. Toramanlar Göleti Sulama Kanalı Projesi, bölge için adeta can suyu niteliğinde olup, tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sunuyor.



(Ömer İLGEÇ)