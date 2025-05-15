Büyükşehir, kırsal mahallelere su deposu inşa ediyor

20 METREKÜPLÜK YENİ SU DEPOLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde su sorunu yaşanmaması için su depoları inşa ediyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında Kandıra ilçesi Selimköy, Doğancılı ve Topluca Beyazıtlar mahallelerine 20 metreküplük yeni su depoları inşa etti. Bu çalışmayla mahalle sakinlerinin su ihtiyaçları daha verimli bir şekilde karşılanacak. Yeni su depoları; kaynak sularının toplanması, içme suyu temin edilmesi, vatandaşların sebzelerini yıkaması ve taşan suyun hayvanlar için yalaklarda içme suyu olarak kullanılması gibi birçok fonksiyona sahip. Böylece bölgedeki su kaynakları daha etkin şekilde değerlendirilerek, kırsal mahallelerin su ihtiyacı karşılanmış olacak.

MEVCUT SU DEPOLARINA BAKIM

Yeni su depoları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi diğer bir yandan da mevcut su depolarının düzenli bakım ve onarımlarını da sürdürüyor. Su depolarının yapımından bakımına kadar tüm süreçleri titizlikle yürütüyor. Depolar, hem işlevsel açıdan hem de görsel olarak bölgeye değer katıyor. Büyükşehir Belediyesi bu tür projelerle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve su kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefliyor.



(Ömer İLGEÇ)