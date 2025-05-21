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Büyükşehir, saatte 240 ton asfalt üretiyor

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde asfaltlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Büyükşehir, Solaklar Asfalt Şantiyesinde ürettiği asfaltı yolların bakım ve onarımında kullanıyor. Solaklar Asfalt Şantiyesinde saatte 240 ton asfalt üretimi gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir, saatte 240 ton asfalt üretiyor

21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:36

 ÇEVREYE DUYARLI, YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki asfalt ihtiyacını dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yenilikçi teknolojiye sahip Solaklar Asfalt Şantiyesinde karşılıyor. Üretimde kullanılan hammadde ise yine Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kıyırlı Taş Ocağı’ndan temin ediliyor.

 

KALİTELİ VE SÜREKLİ DENETLENEN ASFALT

Tesiste minimum tüketim, yüksek verim prensibiyle asfalt üretilirken challenger sistemi sayesinde asfalt kalitesi ve üretim kapasitesi arttırılıyor. Ayrıca yapı malzemeleri ve zemin mekaniği laboratuvarı tarafından kalite kontrol sürekli takip edilerek, Ar-Ge çalışmalarıyla destekleniyor.

 

YERLİ VE ÇEVRECİ ÜRETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesinde kurulan Kıyırlı Taş Ocağı; yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları için gerekli malzemeleri üretmeye devam ediyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak 1.400 metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren tesiste 8 farklı tip agrega malzemesi elde ediliyor.

 

SAATTE 400 TON MALZEME

CE belgeli toz indirgeme sistemine sahip konkasör tesisinde, saatte 400 ton malzeme üretilebiliyor. Burada elde edilen mıcır; sıcak asfalt, yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi, yerli ve çevreci üretim anlayışıyla kent genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürmeyi hedefliyor.

(Erkan ERENLER)

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