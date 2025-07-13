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Büyükşehir, Srebrenitsa’da 30. yıl acısını paylaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, insanlığın ortak acılarına duyarsız kalmayarak, dünyanın her köşesinde yaşanan zulüm ve trajedilere ses olmaya devam ediyor. 30 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Soykırımı’nın yıldönümünde, Kocaeli de acıyı paylaşmak ve unutulmaması için Bosna Hersek’teki anma törenlerinde yer aldı.

Büyükşehir, Srebrenitsa'da 30. yıl acısını paylaştı

13 Temmuz 2025 Pazar 11:36

 BARAÇLI, ACININ İZİNDE KOCAELİ’Yİ TEMSİL ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Srebrenitsa’daki anma törenlerine katılarak, hayatını kaybeden masumlar için düzenlenen cenaze namazında hazır bulundu. Anıt mezarlıkta dualar etti, soykırım müzesini ziyaret ederek yaşananların ağırlığını hissetti. Baraçlı, “Burada yaşanan acı, sadece Bosna’nın değil, insanlığın ortak yarasıdır” sözleriyle yaşanan trajedinin önemine dikkat çekti.

 

CENAZE NAMAZI KILINDI, DUALAR OKUNDU

Potoçari Anıt Mezarlığı’nda 7 şehidin defnedildiği törende binlerce kişi, acının hafızalardan silinmemesi için dualar etti. Baraçlı da bu hüzünlü anlarda halkla birlikte saf tutarak, insanlık onuruna yapılan bu büyük saldırının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ANLAMLI DESTEK

Anma törenlerinde, Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı özel şapkalar büyük ilgi gördü. Dr. Baraçlı, şapka dağıtımı sırasında vatandaşlarla sohbet ederek destek mesajlarını iletti. Vatandaşlar, Kocaeli’den gelen bu anlamlı destek ve ikramlar için teşekkürlerini dile getirdi.

 

“ACILARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Baraçlı konuşmasına, Srebrenitsa’da hayatını kaybeden masum insanlara Allah’tan rahmet dileyerek başladı. “Bu topraklarda yaşanan acılar, yalnızca geçmişimizin değil, insanlığın ortak yarasıdır. Burada yatan her şehit, unutulmaması gereken bir insanlık dramının simgesidir” dedi. Konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi’nin geçmişin yaralarını sarmak ve insanlık onuruna sahip çıkmak için yürüttüğü çalışmalara vurgu yapan Baraçlı, “Başkanımız Tahir Büyükakın önderliğinde, Büyükşehir olarak bu bilinçle dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan acılara sessiz kalmayacağız. Türkiye yüzyılı vizyonuyla, gelecek nesillere umutla bakmak ve dayanışmayı büyütmek için çalışıyoruz” sözleriyle dayanışmanın ve umudun önemini bir kez daha hatırlattı.

(Ömer İLGEÇ)

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