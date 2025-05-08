Büyükşehir, ulaşımda üstyapıyı güçlendiriyor

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak amacıyla yol bakım ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerde yol kalitesini artırma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kentin dört bir yanında hem mevcut yolları onaran hem de yeni imar yollarını açarak ulaşım ağını genişleten Büyükşehir, kırsal mahallelerdeki mevcut yolları iyileştirme çalışmalarına da hız veriyor.

YENİ AÇILAN YOLLAR TRAFİĞE NEFES OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen imar yolu çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentin farklı noktalarında açılan yeni yollar, vatandaşların ulaşımını daha konforlu ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Gerçekleştirilen yol çalışmaları, gelen talepler ve sahadaki ihtiyaç analizlerine göre planlanıyor. Her bölgede mevcut yolun fiziksel durumu, trafik yoğunluğu ve bölgesel gelişme hedefleri göz önünde bulundurularak, gerekli müdahaleler yapılıyor.

GEBZE BALÇIK’TA ZEMİN ÇALIŞMASI YAPILDI

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde yer alan Kumtepe Caddesi’nde kazı ve dolgu çalışmaları yapıldı. Bölgedeki ulaşımın daha sağlıklı ve sürdürülebilir olması adına yürütülen bu çalışmalar, aynı zamanda artan nüfusun ihtiyaç duyduğu ulaşım olanaklarını da genişletiyor. Yapılan dolgularla yol seviyeleri düzenlenirken konforlu yollar inşa ediliyor.

KANDIRA’DA KIRSAL ULAŞIM AĞI GÜÇLENİYOR

Kandıra ilçesinde ise özellikle kırsal bölgelerde yaşanan yol bozulmalarına karşı önlem alındı. Zemin üzerinde kazı ve terasman çalışmaları gerçekleştirilerek yol altyapısı güçlendirildi. Bu sayede hem tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ulaşımı kolaylaşıyor hem de acil durumlara müdahale için kullanılan kırsal yolların konforu sağlanmış oluyor.

Açılan her yeni yol, mahalleleri birbirine bağlamakla kalmıyor, ekonomik canlılık ve toplumsal hareketliliğe de katkı sunuyor.



(Erkan ERENLER)