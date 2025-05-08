Büyükşehir, vatandaşın en acılı gününde yanında

Cenaze hizmetleri ile 7/24 hizmet sunan Kocaeli Büyükşehir, Kocaelililerin en zor günlerinde de acılarına ortak oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğumdan ölüme yaşamın her anında vatandaşın yanında oluyor. Cenaze hizmetleri ile vatandaşın acılarını hafifleten Büyükşehir, cenazenin alınıp yıkanmasından, mezarlığın hazırlanmasına kadar her aşamada Kocaelililere ücretsiz hizmet sunuyor.

BÜYÜKŞEHİR ACILARI HAFİFLETİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaşamın her alanında olduğu gibi acılı günlerde de vatandaşları yalnız bırakmıyor. Kocaeli’nde cenazesi olan her vatandaş, Alo 188 ve 0530 469 68 40 numaralı telefonlara ulaşarak tüm işlemleri kolayca başlatabiliyor. Cenaze hizmeti talep eden vatandaşlara cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, mezarlarının kazılması ve defnedilmesi gibi birçok konuda ücretsiz hizmet veriliyor. İl içindeki cenaze nakillerini titizlikle gerçekleştiren Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, il dışında defnedilecek olan cenazeleri de karayolu ve havayolu ile ücretsiz götürüyor.

HER AŞAMADA HASSAS DESTEK

Cenaze süreci yalnızca bir gövde taşıma meselesi değil, aynı zamanda duygusal yükü ağır bir yolculuk. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu süreçte vatandaşa saygılı ve duyarlı hizmet sunuyor. İl içi ve il dışı cenaze nakil hizmetleri ücretsiz sağlanırken, her adımda cenaze yakınlarına bilgi veriliyor ve sürecin ne kadar hızlı ilerlediği konusunda rehberlik yapılıyor. Cenaze araçları, camiye ve defin yerine gerekli mesafe ve zaman planlamasına göre hareket ediyor. Her şeyin ailenin duygusal ihtiyaçlarına göre ayarlanmasına özen gösteren Büyükşehir, vatandaşın takdirini topluyor.

HAVA YOLUYLA NAKİL İMKANI

İl içi ve il dışı cenaze nakilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı özel hizmetlerle hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabiliyor. İl dışına yapılacak cenaze nakilleri günlük iki sefer halinde toplu taşıma düzeniyle gerçekleştirilirken, 400 kilometreyi aşan mesafeler için hava yoluyla nakil yapılabiliyor. Bu süreç, cenaze yakınlarının acısını daha da hafifletmeye yönelik titizlikle planlanıyor.

ZOR GÜNLERDE GÜVENLİ ADIMLAR

Cenaze hizmetlerinde, ailenin rahatlığı ve saygılı bir yaklaşım ön planda tutuluyor. Mezar yerleri ve defin işlemleri, cenaze yakınlarına en uygun şekilde organize ediliyor. Köy mezarlıklarında ise muhtarlar ile iş birliği yapılarak cenaze nakli kolayca yapılabiliyor. Kabir üstü defin gibi işlemler de, belirli şartlarla ilçe mezarlıklarında gerçekleştirilebiliyor.

ALO 188 İLE ÜCRETSİZ CENAZE HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri Hattı, zor zamanlarda vatandaşların yanında. Bu kapsamda Alo 188 ve 0530 469 68 40 numaralardan 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde destek alınabiliyor. Acılı bir sürecin, kolay ve hızlı bir şekilde atlatılması için gereken her adım, Büyükşehir tarafından titizlikle yönetiliyor.



(Erkan ERENLER)