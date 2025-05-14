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Büyükşehir zabıtasından market denetimi

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için kent genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Büyükşehir zabıtasından market denetimi

14 Mayıs 2025 Çarşamba 10:57

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde bulunan marketleri yakın takibe aldı. Marketlerdeki reyonları tek tek gezen ekipler, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlıklar ile son kullanma tarihi geçmiş ürünler gibi birçok konuda denetimde bulunuyor.

 

TÜM MARKETLERE SIKI DENETİM

Kocaeli genelinde yer alan marketlerde vatandaşın mağduriyet yaşamasını önlemeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçiliyor. Denetimler kapsamında marketlerdeki temel gıda ürünlerinden birer örnek alınarak alış ve satış fiyatları karşılaştırılıyor. Son kullanma tarihlerinin kontrol edildiği ürünlerin faturaları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor ve reyon etiketi ile kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor.

 

FAHİŞ FİYATA CEZA UYGULANIYOR

Ekipler, kent genelinde yapılan denetimlerde fahiş fiyat artışı tespit edilmesi halinde tutanak tutuyor. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından tutulan bu tutanaklar, Ticaret Bakanlığı’ndaki komisyona gönderilerek haksız fiyat artışı yapan firma ve marketlere cezai işlem uygulanıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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