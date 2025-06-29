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Büyükşehir’den çocuklara güvenli alanlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun ve spor alanlarında kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürerek güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir'den çocuklara güvenli alanlar

29 Haziran 2025 Pazar 09:45

 RUTİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler için bir yandan yeni projeler üretirken bir yandan da mevcut alanlarda bakım-onarım çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli’nin her köşesinde yer alan oyun alanları ve sosyal donatılar rutin bir şekilde yenileniyor. Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla zamanla yıpranan spor ve oyun grupları daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

 

YENİLEME VE ONARIMLAR

Bakım çalışmaları kapsamında çocukların sevdiği trambolinlerin yıpranan bölümleri tamir edilirken, kullanım ömrünü tamamlayan kauçuk zeminler yenilenerek çocukların düşme riskleri azaltılıyor. Mini zipline gibi oyun ekipmanlarının gevşeyen ve zarar gören parçaları da yenileniyor. Salıncaklardaki gevşek vidalar sıkılaştırılırken ahşap oyun alanları güçlendiriliyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı uzman ekipler, oyun alanlarındaki zarar görmüş, yıpranmış ve eski parçaları tespit ederek bir bir yeniliyor.

 

DAYANIKLILIK VE GÜVENLİK ÖNCELİK

Çocukların güvenliğini tehlikeye atabilecek tüm riskler dikkatle belirlenip gerekli önlemler alınıyor. Böylece çocuklar huzur içinde oyun oynarken, ebeveynler de güvenle izleyebiliyor. Spor yapmayı seven vatandaşlar için açık hava spor alanlarının bakım ve yenileme çalışmaları da düzenli olarak yapılıyor. Spor aletlerinin işlevselliği, dayanıklılığı ve güvenliği titizlikle kontrol ediliyor. Zemin düzenlemeleri ve paslanma önlemleri alınırken, yeni spor aletleri eklenerek mevcut alanların çeşitliliği artırılıyor.

 

KALİTELİ VE GÜVENLİ YAŞAM ALANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve keyifli zaman geçirmesi için çocuk oyun parkları ve spor alanlarında yaptığı bakım ve yenileme çalışmalarıyla, kaliteli yaşam alanları yaratmaya devam ediyor.

(Ömer İLGEÇ)

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