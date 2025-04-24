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Büyükşehir’den esnafa 23 Nisan jesti

Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehrin dört bir yanında esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Büyükşehir'den esnafa 23 Nisan jesti

24 Nisan 2025 Perşembe 10:53

 Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında esnafa Türk Bayrağı dağıtarak milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi. Bayram havası şehri sarmışken bu anlamlı jestle şehirdeki 23 Nisan coşkusu daha da arttı.

 

BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şehrin dört bir yanında coşku ve heyecanla kutlamaya devam ediyor. Etkinlikler, kortejler ve konserlerle sokaklara taşınan bayram coşkusu, esnafa dağıtılan şanlı bayrağımızla birlik ve beraberlik duygularını daha da güçlendirdi. Ay yıldızlı bayraklarla süslenen şehir, bayram coşkusuyla adeta görsel şölen yaşattı.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’IN MESAJI İLETİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen bayrak dağıtımında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın selamları ve bayram tebriği iletildi. Hediye edilen ay yıldızlı bayraklarımız, bu anlamlı jest karşısında duygulanan esnaflar tarafından dükkanların en güzel köşelerine asıldı.

(Ömer İLGEÇ)

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