Büyükşehir’den gençlere tam destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin özel yetenek kursları ile BESYO, Spor Lisesi, MSÜ ve PMYO sınavlarına hazırlanan gençlerin kas gücü, çeviklik ve dayanıklılık testleri SPORTAM’da ücretsiz bir şekilde gerçekleştirildi.

GENÇLER, BÜYÜKŞEHİR İLE HAZIRLANIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği ücretsiz özel yetenek kursları ile polis, subay veya beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençleri sınavlara hazırlamaya devam ediyor. Gençlere istihdam ve kariyer yolculuğunda destek olan Büyükşehir, açmış olduğu ücretsiz özel yetenek kursları ile gençleri Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına hazırlıyor.

ÖLÇÜMLER SPORTAM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen özel yetenek kurslarında kayıt işlemlerinin ardından ölçümler tamamlandı. BESYO, Spor Lisesi, MSÜ ve PMYO hayalleri kuran öğrencilerin katılımıyla Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) yapılan ölçümlerde, adayların fiziksel verileri detaylı şekilde değerlendirildi. Elde edilen dayanıklılık, kas gücü ve çeviklik sonuçlarına göre katılımcıların gelişimine yönelik bilimsel temelli antrenman programı uygulanacak. Testler sonrası oluşturulacak antrenman programlarının etkisiyle öğrencilerin performanslarının artırılması sağlanacak ve antrenmanlar esnasında olası sakatlıkları önlenecek.

ANTRENMANLARLA HEDEFE ULAŞACAKLAR

Kocaeli Büyükşehir sayesinde gençler, dışarıda oldukça maliyetli olan bu kurslardan ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Büyükşehir’in bu projesi ile özel yetenek kurslarına katılan öğrencilerin gelişimleri uzman antrenörler eşliğinde bilimsel temelli testler ve antrenman programlarıyla izleniyor. Yapılan testler sayesinde öğrencilerin fiziksel durumları değerlendirilip, bu verilere göre antrenman programları hazırlanıyor ve süreç boyunca gelişimleri takip ediliyor.



(Ömer İLGEÇ)