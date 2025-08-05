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Büyükşehir’den Geyve’ye fidan desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Geyve’deki orman yangınına gönüllü olarak destek veren vatandaş ve iş insanlarının katkısına teşekkür etmek amacıyla, bölgeye yüzlerce ağaç fidesi hediye etti.

Büyükşehir'den Geyve'ye fidan desteği

05 Ağustos 2025 Salı 10:14

 ÖZVERİLİ MÜDAHALEYE ANLAMLI DESTEK

Toplumsal olaylara duyarlılığıyla her kesimin takdirini kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Geyve’deki yangına karşı gösterilen özverili duruşa da kayıtsız kalmadı. Yangın sonrası toplumsal farkındalığı artırmak ve katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür etmek amacıyla, Büyükşehir Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde bölgeye ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, yeniden dirilişin sembolü olarak vatandaşlara yüzlerce ağaç fidesi hediye edildi. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın geçmiş olsun dilekleri ve selamları da iletildi.

 

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖNEMİ ANLAŞILDI

Ziyarete; Geyve Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Genç, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, Sakarya Afet İşleri Daire Başkanı Halil Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Kocaeli’deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çeşitli paydaşlar katıldı. Bu anlamlı buluşma, afetlerle mücadelede toplumsal dayanışmanın ve yerel katkının ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yangın gibi afet durumlarında gönüllü desteklerin ve iş birliğinin önemi bir kez daha teyit edildi.

(Emre KAHRAMAN)

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