Büyükşehir’den İzmit’e yeni bir nefes alanı

İZMİT YENİ BİR NEFES ALACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit’te, yıkılan eski Vergi Dairesi’nin yerine yapılacak park ve çevre düzenlemesi projesi, Aralık 2024’te başlamıştı. Yaklaşık 1980 metrekarelik alanda gerçekleştirilen projede; kafe, çay ocağı, amfi, dinlenme ve çocuk oyun alanları tasarlanıyor. Proje tamamlandığında İzmit’e yeni bir yaşam alanı kazandırılarak şehre ayrı bir güzellik ve değer katılacak.

İZMİT’TE YEŞİL ALANLAR ARTIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşların doğayla iç içe, huzurlu vakit geçirebilmeleri için her geçen gün yeni yeşil alanlar oluşturuyor. Bu kapsamda, yıkılan eski Vergi Dairesi önündeki boş alanın çevre düzenlemesi çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

MODERN VE FONKSİYONEL TASARIM

Büyükşehir Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “İzmit Tepecik Mahallesi Meydan Düzenlemesi” projesi kapsamında; 1980 metrekarelik alanda iki adet simit kafe, çay ocağı, amfi, dinlenme alanları ve çocuk oyun parkı inşa edildi. Ayrıca giriş rampaları, merdivenler ve yeşil alan düzenlemeleri yapıldı. Proje tamamlandığında hem vatandaşların hem de bölgedeki esnafın yüzünü güldürecek yeni bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

ÇALIŞMALAR %95 ORANINDA TAMAMLANDI

Projede çalışan Büyükşehir ekipleri, çevredeki esnafın işlerinin aksamaması ve sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldı. Meydan düzenleme çalışmaları şu anda %95 oranında tamamlanmış olup, kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.