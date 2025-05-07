GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Kartepe’de asfalt hamlesi

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesindeki yolları yenileyerek, ulaşımda güvenliği ve konforu artırıyor.

Büyükşehir'den Kartepe'de asfalt hamlesi

07 Mayıs 2025 Çarşamba 10:11

 Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Yahya Kaptan Caddesi’nde altyapısı biten kısımların kapsamlı asfalt serim çalışması başlatıldı.

 

KARTEPE’DE ASFALT ÇALIŞMASI

Kocaeli’nde kent merkezinin yanında ilçelerdeki ana arterleri de daha sağlıklı hale getirmek amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi hizmette sınır tanımıyor. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, toplam uzunluğu 400 metre, genişliği 15 metre olan Dumlupınar Mahallesi Yahya Kaptan Caddesi’nde altyapısı tamamlanan kısımların asfalt serimini tamamladı. Caddenin kalan bölümünde ise altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından serim işlemi gerçekleştirilecek. Çalışmalar çerçevesinde şimdiye kadar 1800 ton plent miks temel (PMT) serimi yapıldı. Bu işlemin ardından 400 ton asfalt, yolun belirlenen kısmına serildi. Ekipler, PMT serim işleminin tamamlanmasının ardından 200 metrelik bölümde daha asfalt serimi gerçekleştirecek.

 

ALİKAHYA GÜZERGÂHINA ALTERNATİF ULAŞIM

Yahya Kaptan Caddesi’nde toplam 5 bin metreküp kazı çalışması gerçekleştirildi. Ardından 4 bin metreküp sağlam ve kaliteli dolgu malzemesi zemine uygulanarak altyapı güçlendirildi. Bu çalışmalar sonucunda Kartepe Dumlupınar Mahallesi ile Alikahya Mahallesi’ni birbirine bağlayan alternatif bir ulaşım güzergâhı da hizmete sunuldu.

 

EKİPLER, GECE GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞIYOR

Büyükşehir ekipleri, şehir genelindeki asfalt yenileme çalışmalarını gece geç saatlere taşıyarak hem trafiğin aksamamasını sağlıyor hem de vatandaşların günlük yaşamını etkilemeden hizmet sunuyor. Yahya Kaptan Caddesi’nin kalan kısmında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt seriminin hızla bitirilerek, yolun vatandaşların hizmetine sunulacağı belirtildi. Yapılan bu çalışmalarla hem yol konforunun hem de ulaşım güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE TİCARET ODASI’NDAN BÜYÜK SATRANÇ TURNUVASI! GEBZE TİCARET ODASI’NDAN BÜYÜK SATRANÇ TURNUVASI!
Çiftçinin emeği bu şenlikte taçlanacak Çiftçinin emeği bu şenlikte taçlanacak
65 yaş üstü vatandaşların yeni huzur durağı 65 yaş üstü vatandaşların yeni huzur durağı
2 bin 222 toplu taşıma aracı anlık denetleniyor 2 bin 222 toplu taşıma aracı anlık denetleniyor
AK PARTİ DARICA’DAN BÜYÜK BAŞARI AK PARTİ DARICA’DAN BÜYÜK BAŞARI
Başkan Büyükgöz bölge basınıyla buluştu Başkan Büyükgöz bölge basınıyla buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GEBZE TİCARET ODASI’NDAN BÜYÜK SATRANÇ...
Gebze Ticaret Odası - Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü büyük bir satranç turnuvası düzenliyor!...

Haberi Oku