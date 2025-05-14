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Büyükşehir’den modern hizmetler

Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kent genelinde önemli çalışmalara imza atıyor. Özellikle kamusal alanlarda temel ihtiyaçların karşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla kentin dört bir yanına modern tuvaletler, mescitler ve şadırvanlar inşa ediliyor.

Büyükşehir'den modern hizmetler

14 Mayıs 2025 Çarşamba 10:59

 VATANDAŞ İÇİN HER DETAY DÜŞÜNÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği sosyal donatılar, hem estetik yapılarıyla çevreyle uyum sağlıyor hem de kullanıcı dostu tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında yapılan donatılarda kadın, erkek ve engelli bireyler için ayrı ayrı tasarlanan tuvaletler, ibadet alanları ve şadırvanlar bulunuyor. Projede, annelerin hayatını kolaylaştırmak için bebek bakım odaları da yer alıyor. Bu sayede aileler, parklarda veya açık alanlarda vakit geçirirken temel ihtiyaçlarını da kolaylıkla karşılayabiliyor. Engelli bireylerin erişimine uygun olarak düzenlenen yapılarda, rampalar, geniş giriş alanları ve tutunma barları gibi detaylar da yapılıyor.

 

KENTİN DÖRT BİR YANINA YAYILIYOR

Büyükşehir ekipleri, bu sosyal donatıları sadece merkezi bölgelerde değil, ilçelerden kırsal mahallelere kadar şehrin her noktasında konumlandırıyor. Bu özelliklerde yaklaşık 80 donatı tamamlanırken, hali hazırdaki yapıların da bakım ve onarımları sürdürülüyor. Özellikle millet bahçeleri, mesire alanları, sahil parkları, yürüyüş yolları ve yoğun kullanılan meydanlarda yer alan tuvaletlerden vatandaşlardan ücretsiz yaralanabiliyor.

 

VATANDAŞLAR BU HİZMETTEN ÇOK MEMNUN

Kullanım kolaylığı, temizlik ve bakım açısından da düzenli denetimlerden geçen bu alanlar, vatandaşların memnuniyetini artırıyor. Belediye yetkilileri, bu projelerin hem günlük yaşamı kolaylaştırmak hem de kent yaşamının kalitesini artırmak için hayata geçirildiğini belirtiyor. Özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar, tuvaletlerin ve mescitlerin hijyenik ve düzenli olmasından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

 

DERİNCE VE KARAMÜRSEL’DE ÖRNEK ÇALIŞMA

Kocaeli genelinde birçok noktaya yayılan bu modern yapılar, özellikle Derince Harikalar Sahili ve Millet Bahçelerinde hayata geçirilen örnek uygulamalarla öne çıkıyor. Karamürsel Yelken Kulübü’ndeki donatıların tamamlanması içinde çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Söz konusu tuvalet, şadırvan ve mescitler hem temizlik hem de kullanım kolaylığı açısından beğeni topluyor. 

(Ömer İLGEÇ)

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