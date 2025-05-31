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Büyükşehir’den personele işaret dili eğitimi

Kocaeli’ni daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hizmetlere erişimin önündeki engelleri de tek tek kaldırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, işitme engelli vatandaşlara daha etkili hizmet verilebilmesi amacıyla personele “İşaret Dili Eğitimi” verdi.

Büyükşehir'den personele işaret dili eğitimi

31 Mayıs 2025 Cumartesi 09:38

 BÜYÜKŞEHİR’LE KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içi eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda işitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin ortadan kalkması amacıyla “İşaret Dili Eğitimi” düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen eğitimler haftanın iki günü gerçekleşti.

 

EĞİTİMLER 44 SAAT SÜRDÜ

Büyükşehir personelinin işitme engelli vatandaşlar ile etkili iletişim sağlaması ve iletişimde yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla verilen “İşaret Dili Eğitimi” 44 saat sürdü. Eğitimde; işaret dili, işaret dili alfabesi, iş terimleri, fiiller, okul ve eğitim işaretleri ile sağlık terimleri gibi konular işlendi. Eğitmen Betül Avcı tarafından verilen eğitime çok sayıda personel katılım sağladı. İşaret dili eğitimine katılarak bilgi ve becerilerini artıran personel, yalnızca mesleki anlamda değil, yoğun iş tempolarına rağmen aynı zamanda toplumsal sorumluluk anlamında da önemli bir adım atmış oldu.

 

EĞİTİMLERE ÖNEM VERİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi kurumsal gelişim ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefiyle eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda sürdürülebilir bir yönetim anlayışını yaygınlaştırma konusundaki kararlılığını sürdüren Büyükşehir, kurum içi eğitimlere büyük hassasiyet gösteriyor.

(Ömer İLGEÇ)

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