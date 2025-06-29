Büyükşehir’den personele mesleki gelişim eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda personele “Yönetimde 40 Dörtlüler” eğitimi verildi. Eğitim, kurumlar arası iş birliği ve çalışanların mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

YÖNETİMDE 40 DÖRTLÜLER EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELDE A.Ş., kurum personeline “Yönetimde 40 Dörtlüler” eğitimi verdi. Liderlik ve değişim yönetiminin ele alındığı eğitim programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, BELDE A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Bolat, iştiraklerin genel müdürleri ve UlaşımPark personelleri katıldı. Kurumlar arası iş birliği ve çalışanların mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen eğitim programı Maide Restoran’da düzenlendi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN EĞİTİME KESİNTİSİZ DESTEK

Büyükşehir Belediyesi, personel eğitimi ve kurumsal gelişimi öncelikli konular arasında tutuyor. Bu anlayışla düzenlenen programlar, çalışanların bilgi ve becerilerini artırmanın yanı sıra kurumların verimliliğini ve hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor. BELDE A.Ş.’nin ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim, bu yaklaşımın somut bir örneği oldu.

GENEL SEKRETER BARAÇLI’DAN GÜÇLÜ MESAJLAR

Eğitimin en dikkat çeken bölümü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın verdiği “Yönetimde 40 Dörtlüler” adlı sunumdu. Baraçlı, konuşmasında öğrenmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayarak, “Okumayı ve öğrenmeyi unuttuğumuzda alışkanlıklarımız bizi değişime kapalı hale getiriyor. Bu direnç, inatla besleniyor” dedi.

“KENDİMİZİ YENİLEMEK ZORUNDAYIZ”

Sürekli öğrenmenin ve değişime açık olmanın önemine dikkat çeken Baraçlı, “Aklımızı ve yeteneklerimizi geliştirmek, kendimizi yenilemek zorundayız. Kafa yormak, düşünmek insanın en kıymetli becerisidir. Edindiğimiz bilgileri sadece okumakla kalmayıp hayata geçirmeliyiz” dedi. Kurum kültürünün yenilenmesi ve çalışanların gelişiminin sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini belirten Baraçlı, “Bu eğitimler sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir değişim ve dönüşüm sürecinin parçasıdır” diye konuştu.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ VE PAYDAŞ KATILIMI

Programda MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve BELDE A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Bolat da konuşmalar yaparak, iş birliği ve eğitimlerin kurumlara kattığı değeri dile getirdi. Eğitim, MARKA paydaş kurumları ile UlaşımPark personelinin bir araya gelerek, deneyim paylaşımı yapmasına da olanak sağladı.



(Ömer İLGEÇ)