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Büyükşehir’den Selami Amca’ya umut eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan 76 yaşındaki Selami Güzeller’e çok yönlü destek sundu. Selami Amca’ya barınmadan temel ihtiyaçlara kadar birçok konuda yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetler sağlandı.

Büyükşehir'den Selami Amca'ya umut eli

17 Temmuz 2025 Perşembe 09:55

 BÜYÜKŞEHİR UMUT OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yaştan vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, özellikle büyüklerimize hayatın her alanında destek veriyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde, ileri düzey KOAH hastalığı bulunan, işitme ve görme kaybı yaşayan, yürüme güçlüğü çeken ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Selami Güzeller’in yaşam koşulları, belediyeye ulaşan ihbarla gün yüzüne çıktı. Eşi ve ablası vefat etmiş, çocuğu olmayan Güzeller’in, daha önce dolandırıcılık yoluyla evinin elinden alındığı, şuanda komşusunun tadilata girecek evinde geçici olarak ikamet ettiği tespit edildi.

 

ÇOK YÖNLÜ DESTEK SAĞLANDI

Belediye ekipleri, Selami Güzeller’in yaşam kalitesini artırmak amacıyla birçok destek sağladı. İlk olarak, elektrikli hasta karyolası ve özel hasta yatağı temin edildi. Güzeller’in hijyen ihtiyaçları düzenli hijyen paketleri ile karşılanırken, her gün sıcak yemek hizmeti verildi. Haftada iki gün evde kişisel bakım hizmeti sağlanarak günlük yaşamının kolaylaştırılması hedeflendi. Ayrıca, mevsim koşullarına uygun kıyafetler temin edildi ve temel ihtiyaçlarına yönelik beyaz eşya desteği sunuldu. Maddi yükünü hafifletmek için fatura ödeme desteği de sağlandı.

 

SÜREÇ HASSASİYETLE YÜRÜTÜLDÜ

Selami Güzeller’in mevcut barınma koşullarının yetersiz olması nedeniyle, daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanına kavuşabilmesi adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Barınma Hizmetleri Birimi devreye girdi. Görevlendirilen uzman ekipler tarafından hastaneye götürülen Güzeller’in sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli kurul raporları alındı. Bu sürecin ardından, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir huzurevine yerleştirilmesi için resmi başvuru süreci başlatıldı.

 

TOPLUMSAL DAYANIŞMANIN ÖRNEK HİKÂYESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım hizmetlerini yalnızca maddi destekle sınırlı tutmuyor. Belediye, ihtiyaç sahibi bireylerin hayatlarını insan onuruna yaraşır şekilde sürdürebilmesi için bütüncül bir hizmet yaklaşımını benimsiyor. Selami Güzeller’e sağlanan destek, bu anlayışın en somut ve anlamlı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluğun güçlü bir göstergesi olan bu yardım, yaşlı ve kimsesiz bireyler için umut verici bir model oluşturuyor.

(Ömer İLGEÇ)

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