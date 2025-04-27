Büyükşehir’den stat yoluna iki müthiş görsel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı için yapılan yeni yol üzerindeki 2 kavşağa birer adet Kocaelispor objesi yerleştiriyor. Objeler tamamlandığında ortaya muhteşem bir tablo çıkacak.

2 AYRI KAVŞAĞA KOCAELİSPOR OBJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolunun Köseköy battı-çıktısının batı kısmından Kocaelispor Stadı'na ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan yolda önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda Kocaeli Stadı’na ulaşım sağlanan Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu üzerindeki 2 ayrı kavşakta çok güzel iki ayrı çalışma yapılıyor. Büyükşehir tarafından kavşaklara iki farklı Kocaelispor objesi yerleştiriliyor.

METAL TOP, ATÖLYEDE YAPILIP ALANA GETİRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları kapsamında objelerden biri Köseköy koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu ile Sakıp Sabancı Caddesi'nin kesiştiği kavşağa konulacak. Objenin konulacağı alanda temel atma çalışması başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışma kapsamında ilk etapta taş kaplama ve çelik konstrüksiyon işlemi tamamlanacak. Ardından ise obje için tasarlanan metal top, atölyede yapılıp alana yerleştirilecek.

DİĞER KAVŞAĞA KOCAELİSPOR AMBLEMİ KONULACAK

Bağımsızlık Caddesi ve Vatan Caddesinin kesiştiği kavşakta ise aydınlatma çalışması yapılacak. Kocaelispor’un amblemi kavşağa yerleştirilecek. Kavşağa ayrıca 5 adet özel olarak tasarlanan aydınlatma direği kurulacak. Direk üzerinde top figürü yer alırken, Kocaelispor’un forma renkleri olan yeşil ve siyah tonlarına yer verilecek.





(Ömer İLGEÇ)