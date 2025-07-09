Büyükşehir’den temiz bir gelecek için Türkiye’ye örnek proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Türkiye genelinde yayılan ‘Sıfır Atık’ projesine tam destek vererek, ilçe belediyeleri ile “Çevre Bilgi Sistemi ve Teşvik Projesi Altyapısının Oluşturulması ve Kullanılması Ortak Hizmet Projesi”ni imzaladı. “Sıfır Atık Hedefine Doğru Ortak Vizyon” temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında ilçelere ‘Sıfır Atık Noktaları’ kurulacak. Bu sayede hem doğa hem de vatandaşlar kazanacak.

SIFIR ATIK HEDEFİNE DOĞRU ORTAK VİZYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hayatın her alanında yaptığı yatırımlarla “Sıfır Atık” projesine destek veren Büyükşehir, bu kapsamda yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına Cumhurbaşkanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden tam destek geldi. Bu amaçla “Sıfır Atık Hedefine Doğru Ortak Vizyon” temasıyla hazırlanan “Çevre Bilgi Sistemi ve Teşvik Projesi Altyapısının Oluşturulması ve Kullanılması Ortak Hizmet Projesi”nin imza töreni Sekapark Maide Restoran’da gerçekleşti. İmza törenine; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, ilçe belediye başkanları ve yardımcıları katıldı.

PROJE, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç, projeye dair bilgi vererek, “İlçelere 80 adet mobil atık getirme merkezlerini temin etmiştik. Şimdi Sıfır Atık Noktalarını belirlenen bölgelere konumlandıracağız. Vatandaşlara getirecekleri atıklar karşılığında belediye başkanlıklarının belirlediği teşvikler verilecek. Geliştirdiğimiz yazılımla vatandaşlarımızın kayıt işlemleri, atık kabul, atık tartımı yapılacak. Gün sonunda alacağımız raporla her vatandaşımızın Kentkartına bakiye yüklemesi yapılacak. Türkiye’ye örnek bir proje yapacağız. Bu atıklar, belediyelerin atık getirme tesislerinde birikecek. Bir diğer husus ise Çevre Bilgi Sistemi. Bu sistem ile atıkları kayıt altına alabilecek bir program oluşturduk” diye konuştu.

“AMACIMIZ ATIĞI KAYNAĞINDA TOPLAMAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ise, “Belediyelerimiz fedakâr çalışmalarını sürdürüyor. Hem atıksız yaşam hem de ücretsiz ulaşım kavramını ortaya çıkarmak istiyoruz. Projemizi tüm ilçelerde yaygınlaştırma gayreti içerisindeyiz. Destek veren belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. İsrafın önlenmesi ve atıkların kaynağında toplanması gibi konularda çalışmalarımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyemiz koordinasyonunda, ilçe belediyelerimizle bu projeyi yürütme azmindeyiz” diyerek projenin kendilerine heyecan verdiğini belirtti.

HEDEF, TÜRKİYE’YE ÖRNEK, SIFIR ATIK ŞEHRİ

Dr. Baraçlı, sözlerinin devamında, “Sıfır Atık Noktalarının ilçelerde konumlandırılması ve geri kazanılan atık miktarının artırılması hedefi doğrultusunda vatandaşlar atıklarını ayırmaya ve ayrı ayrı biriktirmeye teşvik edilecek. Sürdürülebilir yaşamı benimseyen, kaynaklarını verimli kullanan, çevre dostu uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek sıfır atık şehri olma vizyonu ile hareket etmeye devam edeceğiz” diyerek projeye katılacak tüm vatandaşlara teşekkür etti.

ÇEVREYE DUYARLI EKONOMİ MODELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Çevre Bilgi Sistemi ve Teşvik Projesi Altyapısının Oluşturulması ve Kullanılması Ortak Hizmet Projesi kapsamında il genelinde her ilçeye ikişer ‘Sıfır Atık Noktaları’ konumlandırılacak. Her yaştan ve sosyo-ekonomik düzeyden vatandaşa hitap edecek bu proje; çevre bilincini artırmayı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaymayı ve atıkların geri dönüşümü ile ekonomiye değer katmayı hedefliyor. Proje aynı zamanda katılımcılara atıklarını değerlendirme fırsatı sunarak, toplumsal fayda sağlayacak ve çevreye duyarlı bir ekonomi modelinin oluşturulmasında katkıda bulunacak.

ATIKLAR KENTKART BAKİYESİNE DÖNÜŞECEK

Sürdürülebilir yaşamı benimseyen, kaynaklarını verimli kullanan, çevre dostu uygulamalarıyla Türkiye’ye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde Sıfır Atık Noktalarında; kağıt-karton, metal, plastik, cam, elektronik atık ve bitkisel atık yağlar gibi geri dönüşümü mümkün olan atıklar, vatandaşlar tarafından kaynağında ayrı biriktirilecek. Vatandaşlar getirdiği her atık ürün için Kentkart’larına bakiye yükleyebilecek veya promosyon ürün almak üzere puanlar biriktirilebilecek.

PROJENİN ÇOK ÖNEMLİ HEDEFLERİ BULUNUYOR

Proje kapsamında; sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak, Kocaeli halkının ev ekonomisine katkı sağlamak, karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir şehir oluşturulması amaçlanıyor. Bu projeyle; atıkların kaynağında ayrıştırılması teşvik edilerek, geri dönüşüm oranları artırılıp toplu taşıma yaygınlaştırılacak. Ayrıca doğal kaynakların daha verimli kullanılması, sürdürülebilir ulaşımla çevreye salınan sera gazlarını önemli ölçüde azaltma ve daha az karbon ayak izi oluşması hedefleniyor.

4 MİLYON AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTULDU

Sıfır Atık Projesi kapsamında 2018-2024 yılları arasında Kocaeli’de kaynağında ayrı toplanan 250 bin ton kağıt ile 4 milyon adet ağacın kesilmesi önlendi. Ayrıca 190 bin ton plastik ile 3 milyon litre ham petrol, 100 bin ton cam ile 110 bin ton cam hammadde, 210 bin ton metal atık ile 270 bin ton metal hammadde tasarrufu sağlandı. Sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kalkınma anlayışına sahip toplum bilincinin oluşmasına yönelik çalışmalar, Büyükşehir koordinasyonunda ilçe belediyeleri ile birlikte hız kesmeden sürdürülecek.



(Ömer İLGEÇ)