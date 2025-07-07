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Büyükşehir’den toplu taşımaya konforlu dokunuş

Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma duraklarını daha modern hale getirmek amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında toplam 12 noktada durak yenileme ve yapım işlemini tamamladı.

Büyükşehir'den toplu taşımaya konforlu dokunuş

07 Temmuz 2025 Pazartesi 14:49

 12 NOKTADA ÇALIŞMA YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tüm durakları modernize etmek için çalışmalarına son hızla devam ediyor. Mevcut 6 durakta yenileme çalışmaları yapan Büyükşehir, ek olarak 6 durak yerinde ise yeni duraklar inşa ederek toplam 12 noktada toplu taşıma hizmetlerinin daha konforlu ve verimli hale gelmesini sağladı.

 

ESKİ DURAKLAR MODERNİZE EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen durak yenileme çalışmaları kapsamında İzmit’te Seka Camii ve 41 Burda AVM önünde yer alan durak ile Kandıra Akçakoca ve Körfez Devlet Hastanesi ile Körfez Belediyesi durakları değiştirildi. Vatandaşların otobüs bekleme süreleri boyunca daha rahat vakit geçirebileceği oturma alanlarının oluşturulduğu yeni duraklar dayanıklı ve korunaklı hale getirildi.

 

YENİ VE İLAVE DURAKLAR TAMAMLANDI

Gebze bölgesinde de çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gebze Kaymakamlığı, İbrahim Ağa Caddesi ve İstasyon Caddesi’nde yer alan tabela duraklar yerine vatandaşlara kolaylık ve konfor sağlayacak korunaklı durakların çalışmasını tamamladı. Çayırova Marmaray Durağı, Gebze Center ve Fatih Tren Garı Durağına ise ilave olarak durakları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Dayanıklı, kapalı ve oturma alanlarıyla donatılan duraklar vatandaşlara daha rahat bir ulaşım deneyimi sunacak. 2025 yılında Kocaeli genelinde 147 adet kapalı durak konulması planlanıyor.

(Erkan ERENLER)

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