Büyükşehir’den uluslararası dijital adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uluslararası dijital iletişim alanında önemli bir adım attı. Büyükşehir, resmi İngilizce sosyal medya hesaplarını X (Twitter) ve LinkedIn platformlarında aktif hale getirerek, küresel ölçekte de görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

YÜKSEK ETKİLEŞİM ORANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Dijital İletişim Şube Müdürlüğü tarafından profesyonel bir şekilde yönetiliyor. Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın kişisel hesabı ve belediyenin resmi hesaplarından yapılan özgün ve etkileyici paylaşımlar, Türkiye genelinde geniş kitleler tarafından takip ediliyor ve yüksek etkileşim oranlarına ulaşıyor.

KÜRESELDE DE FARK YARATACAK

Kamuoyu araştırmalarına göre, etkileşim oranlarıyla Türkiye’nin önde gelen büyükşehir belediyeleri arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, artık uluslararası dijital iletişimde de aktif rol oynayacak. Açılan İngilizce hesaplar sayesinde, Kocaeli’nin şehir vizyonu, kültürel etkinlikleri, altyapı projeleri ve çevreci yatırımları dünya genelindeki takipçilere de ulaştırılacak. Yeni dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dijital iletişim stratejisinin küresel ölçekte de fark yaratması bekleniyor.



(Ömer İLGEÇ)