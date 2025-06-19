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Büyükşehir’den YKS günü ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı için hem öğrenciler hem de sınav görevlilerinin ulaşımdan ücretsiz yararlanabileceğini duyurdu.

Büyükşehir'den YKS günü ücretsiz ulaşım

19 Haziran 2025 Perşembe 09:53

 YİNE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS), öğrenci ve sınav görevlilerine yine büyük kolaylık sağlayacak. Büyükşehir, sınav günü toplu ulaşımda hem ek seferler düzenleyecek hem de ulaşımı ücretsiz hale getirecek.

 

ADAYLAR STRESTEN UZAK

YKS gibi hayati bir sınav öncesi öğrencilerin ulaşım stresi yaşamaması adına bu yıl da gerekli çalışmaları tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ek otobüs seferleri planladı. Bu sayede öğrenciler sınav merkezlerine daha rahat, zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

 

BELGE VE KİMLİK YETERLİ

Sınava girecek öğrenciler ve görevli personel, 21-22 Haziran tarihlerinde Büyükşehir’e ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak için öğrencilerin sınav giriş belgelerini, görevlilerin ise görevli kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

 

MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitime verdiği destekle sınav sürecinde de öğrencilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. YKS sürecinin sorunsuz geçmesi adına alınan bu önlem, hem öğrenciler hem görevliler hem de aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

(Ömer İLGEÇ)

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