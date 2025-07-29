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Büyükşehir’den YKS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye giren binlerce öğrencinin en doğru kararı vermesi için bu yıl da "kılavuz" rolünü üstleniyor. Öğrencilerin gelecek hedeflerine giden yolda en önemli dönemeçlerden biri olan tercih sürecinde, uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor.

Büyükşehir'den YKS öğrencilerine ücretsiz tercih danışmanlığı

29 Temmuz 2025 Salı 11:59

 HAYALİNE GİDEN YOLDA "KILAVUZ" YANINDA

"Doğru tercih, doğru gelecek" sloganıyla yola çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Lise ve Gençlik Merkezleri'nin kapılarını gençlere açtı. Bu önemli süreçte öğrencilerin başarı sıraları, hedefleri, ilgi alanları ve kişisel koşulları gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak, en uygun üniversite ve bölüme yerleşmeleri için profesyonel destek sağlanıyor.

 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu hizmetle uzman rehberler eşliğinde destek alan gençler bu sayede süreci en az stresle yöneterek tercihlerini yapma imkânı buluyor. Danışmanlık sürecinde öğrencilere; tercih analizi, bireysel hedeflere yönelik rehberlik, üniversite ve bölüm tanıtımları gibi birçok konuda yol gösteriliyor. Bu çok yönlü rehberlik hizmeti, gençlerin kaygılarını azaltarak en sağlıklı kararı vermelerinde de büyük destek oluyor.

 

DANIŞMANLIK SÜRECİ NE ZAMAN?

Büyükşehir Belediyesi'nin YKS Tercih Danışmanlığı süreci 24 Temmuz tarihinde başladı. Öğrenciler için ÖSYM tercih sisteminden bir hafta önce başlatılan danışmanlık hizmeti 11 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında hizmet verecek olan Akademi Liseler ve Gençlik Merkezleri’nde, yoğunluğu önlemek ve her öğrenciye özel zaman ayırmak amacıyla randevu sisteminden faydalanılıyor. Bu sayede öğrenciler, sınava hazırlanırken gittikleri merkezlerde zaman geçirdikleri rehber öğretmenleri ile iletişime geçerek tercih sürecini en iyi şekilde yönetme fırsatı yakalıyor.

 

RANDEVUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN

Bu süreçte profesyonel destek alarak geleceğine yön vermek isteyen öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu değerli hizmetten yararlanmak için randevu almaları gerekiyor. Öğrenciler randevularını doğrudan Akademi Lise ve Gençlik Merkezleri’ne giderek ya da telefon ile iletişime geçerek oluşturabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)

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