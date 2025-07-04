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Büyükşehir’e anlamlı plaket

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında deniz ekosistemine katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Büyükşehir'e anlamlı plaket

04 Temmuz 2025 Cuma 11:38

 KABOTAJ BAYRAMI KOCAELİ’DE KUTLANDI

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne anlamlı bir plaket takdim edildi. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte ‘İki Deniz Bir Şehir: Kocaeli’ sergisi yer alırken, günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından denizcilik sektörüne katkı sağlayan kurumlara da çeşitli ödül ve plaketler verildi.

 

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ ETKİNLİKTE BULUŞTU

Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim, Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı ve Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel ve denizcilik sektöründen birçok temsilci katıldı.

 

BÜYÜKŞEHİR’E SAĞLIKLI EKOSİSTEM PLAKETİ

Denizlerde bağımsızlığın simgesi olan Kabotaj Bayramı’nın kutlandığı programda, “Denizlerimizi Korumak” ve gelecek nesillere “Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi” bırakmak adına yaptığı katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na teşekkür plaketi sunuldu. Yoğun programı nedeniyle etkinliğe katılamayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın adına plaketi, Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürü Yüksel Demircan teslim aldı.

(Ömer İLGEÇ)

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