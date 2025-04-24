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Büyükşehir’in Afet Tırı, İstanbulluların yanında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mobil Afet Tırı, İstanbul’da yaşanan depremin ardından İstanbulluların gıda ihtiyacını karşılamak adına ilimizden yola çıktı. Afet Tırı ile 10 bin kişilik çorba, su ve ekmek yardımında bulunulacak.

Büyükşehir'in Afet Tırı, İstanbulluların yanında

24 Nisan 2025 Perşembe 10:58

 “ÖNCE İNSAN” DÜŞÜCESİYLE HAREKET EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yatırımı şehir için büyük önem taşıyor. Bu önemli yatırımlardan biri de bu yılın başında hizmete alınan Hızır 41 Afet Mutfağı. Bilindiği gibi “Önce İnsan” diyerek olası afetlerden sonra vatandaşlara hayati öneme sahip gıdayı ulaştıracak olan Hızır 41 Afet Mutfağı’nın açılışı bu yılın başında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştı. Günde 22 bin ekmek, 150 bin çorba ve 20 bin kişilik üç çeşit yemek üretebilme kapasitesine sahip olan Hızır 41 Afet Mutfağı, olası bir deprem ve afet sonrasında, Kocaeli ve Marmara bölgesine hızlı bir şekilde gıda temininde bulunabilecekti.

MOBİL AFET TIRI YOLA ÇIKTI

Hızır 41 Afet Mutfağı, bugün İstanbul merkezli yaşanan depremin ardından da göreve hazırdı. Deprem sonrası gerekli değerlendirmeler yapıldı ve İstanbul’da yaşayan vatandaşların kendilerini yalnız hissetmediklerini göstermek adına Mobil Afet Tırı ilimizden yola çıktı. 10 bin kişilik çorba, su ve ekmek ihtiyacını ile hazır hale getirilen Mobil Afet Tırı, İstanbul Küçükçekmece Millet Bahçesi’nde vatandaşların hizmetinde olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerek duyulması halinde daha fazla yardımla İstanbulluların yanında olacak.

İLÇE BELEDİYELERİ DE YARDIM GÖNDERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ek olarak ilçe belediyeleri de İstanbul'a destekte bulundu. Körfez, Gölcük, Kartepe, Başiskele ve Dilovası Belediyesi de İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için seferberlik başlattı. Bu kapsamda ilçe belediyeleri toplamda 6 bin kişilik çorba dağıtımı yapacak. Gerekli görülmesi durumunda yardımlar artırılacak.

(Ömer İLGEÇ)

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