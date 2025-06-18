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Büyükşehir’in fidanlığı Kocaeli’ni yeşillendiriyor

Büyükşehir Belediyesi, çevreye ve yeşil alanlara verdiği önemi sürdürülebilir üretim anlayışıyla birleştirerek kentin dört bir yanını yeşillendiriyor. Başiskele ilçesinde bulunan Kullar Üretim Fidanlığı, yılda on binlerce fidan yetiştirerek Kocaeli’nin çeşitli noktalarındaki yeşil alanlar, fen işleri ve yapı projelerinde kullanılıyor.

Büyükşehir'in fidanlığı Kocaeli'ni yeşillendiriyor

18 Haziran 2025 Çarşamba 10:09

 FİDANLIKTA 80 BİN BİTKİ BULUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Başiskele ilçesinde bulunan Kullar Üretim Fidanlığı’nda farklı türlerde toplam 80 bin bitki bulunuyor. Bu fidanlar, her yıl kent genelinde yapılan park ve bahçe düzenlemeleri ile altyapı projelerinde değerlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi bu sayede hem maliyetleri azaltıyor hem de çevre dostu bir üretim modeli ortaya koyuyor.

 

BÜYÜKŞEHİR TARAFINDAN ÜRETİLİYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen üretim faaliyetleri kapsamında fidanlıkta; çınar, ıhlamur, dişbudak, akçaağaç ve çeşitli meyve fidanları ile çok sayıda farklı türde bitki üretiliyor. Tohum, çelik, aşı ve yarı mamul bitkilerle yapılan üretim, replikaj ve saksıda olmak üzere iki farklı sistemle gerçekleştiriliyor.

 

BAKIMLAR TİTİZLİKLE YAPILIYOR

Fidanlığın bakım çalışmaları da düzenli olarak sürdürülüyor. Sulama, gübreleme ve ilaçlama işlemleri günlük ve aylık periyotlarla gerçekleştirilirken, bitkilerin sağlıklı gelişimi için yabani ot mücadelesi ve mekanik bakım çalışmaları da aksatılmadan yapılıyor.

 

MERKEZ VE ÜRETİM FİDANLIĞI

Üretim Fidanlığı’nda yetiştirilen bitkiler, Merkez Fidanlıkta depolanıyor, gerekli ilaçlama ve gübreleme işlemleri tamamlanıyor. Ardından budama işlemleri yapılan fidanlar, kullanım amacına ve yerine göre Kocaeli’nin dört bir yanına sevk ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla yürüttüğü bu üretim modeli, şehrin daha yeşil ve daha yaşanabilir bir hale gelmesine önemli katkı sağlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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