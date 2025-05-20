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Büyükşehir’le gökyüzünün sırlarını keşfettiler

Büyükşehir Belediyesi, eğitime katkı sağlamak amacıyla “Astronomi Öğretmen Semineri” ve “Çocuk Akademisi” etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Bilim Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğin en önemli konusu teleskoplarla yapılan ay ve gezegen gözlemleri oldu. Öğrenciler ve öğretmenler, gökyüzünün gizemlerini keşfederek astronomi bilimi hakkında bilgi edindi.

Büyükşehir'le gökyüzünün sırlarını keşfettiler

20 Mayıs 2025 Salı 14:43

BÜYÜKŞEHİR’DEN BİLİM DOLU ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bilim dolu bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Etkinliklerin ilk etabına Kocaeli’nde fizik, fen bilimleri, coğrafya ve sınıf öğretmenliği branşlarında görev yapan 300 öğretmen katılırken, akademinin diğer günlerinde ise 120 öğretmen, astronomi konularında yapılan eğitimlere iştirak etti. Çocuk Akademisi programına ise 6. sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir grup katılım sağladı.

 

ÖĞRENCİLER GÖKYÜZÜNÜ İNCELEDİ

Seminerlerde; öğretmenlerin astronomi konusunda bilgi birikimlerini arttırmak, yanlış bilinen kavramları düzeltmek, bilim merkezlerinde uygulanabilecek atölye çalışmaları ve projeler hakkında fikir altyapısı oluşturulması hedeflendi. Etkinliğin bir diğer önemli parçası ise teleskoplarla yapılan ay ve gezegen gözlemleri oldu. Gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı amaçlayan bu etkinlik, gökyüzü meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Katılımcılar, teleskoplar aracılığıyla gökyüzünü keşfetme fırsatı bularak, astronomi bilimi hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.

 

ALANINDA UZMAN 13 AKADEMİSYEN GÖREV ALDI

Alanında uzman 13 akademisyen, seminerde görev alarak katılımcılara astronometri konularında derinlemesine bilgiler sunarak, öğretmenlerin gelişimlerini desteklemeye yönelik değerli katkılarda bulundu. Kocaeli Bilim Merkezi, bu etkinlikle öğretmenlerin ve öğrencilerin astronomi ile ilgili bilgi düzeylerini artırmaya yönelik önemli bir adım atmış oldu.

(Erkan ERENLER)

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