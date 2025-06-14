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Büyükşehir’le harflerin renkli dünyasına yolculuk

Kocaeli’nde bilgiye açılan kapılar, Büyükşehir Belediyesi’nin kentin farklı noktalarına inşa ettiği 8 modern kütüphane ile her geçen gün çoğalıyor. Kütüphanelerde son bir yılda 695 etkinlik düzenleyen Büyükşehir, 281 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, Kocaelililerin okuma alışkanlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyükşehir'le harflerin renkli dünyasına yolculuk

14 Haziran 2025 Cumartesi 09:42

 6 İLÇEDE 8 KÜTÜPHANE HİZMETİ

Kültür ve sanata yönelik yaptığı tesis ve etkinliklerle vatandaşların hayatına değer katan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde hizmet verdiği 8 kütüphanede binlerce kitap tutkununu ağırlıyor. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Derince’de 2, Gölcük, Karamürsel, Çayırova ve Darıca’da ise birer tane olmak üzere 6 ilçede toplam 8 kütüphaneyle kentin farklı noktalarında hizmet vermeye devam ediyor.

 

OKUYAN ŞEHİR KOCAELİ

İzmit’te bulunan Millet Kütüphanesi 8 bin kitap ve 175 kişilik oturma kapasitesi,  SEKA Kütüphanesi 23 bin 871 kitap ve 170 kişilik oturma kapasitesi, Derince Kütüphanesi 8 bin 76 kitap ve 108 kişilik oturma kapasitesi ile hizmet verirken, Gölcük Kütüphanesi 7 bin 367 kitap ve 115 kişilik oturma kapasitesi, Çıpalı Konak Kütüphanesi 5 bin 887 kitap ve 50 kişilik oturma kapasitesi, Çayırova Ahmet Haluk Dursun Kütüphanesi ise 7 bin 287 kitap ve 206 oturma kapasitesi ile kitapseverlerin taleplerine cevap veriyor.

 

281 BİN KİTAPSEVER AĞIRLANDI

Müzeler ve Kütüphaneler Müze Müdürlüğü idaresinde hizmet veren kütüphaneler her gün binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor. Hizmete başladığı günden bu yana 281 bin kitapseveri ağırlayan kütüphaneler, sadece okuma ve çalışma alanı olarak değil, sosyal ve kültürel olanakları da bünyesinde barındıran merkezler olarak mevcudiyetini sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen 695 etkinlik ile kitapseverleri bir araya getiren kütüphaneler, 52 bin 598 üyesine 82 bin 905 farklı kitap ve 29 bin elektronik kitap seçeneği sunuyor. Kütüphanelerde ayrıca ziyaretçilere çay, simit ve kahve ikramları ücretsiz olarak veriliyor.

(Erkan ERENLER)

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