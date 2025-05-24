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Büyükşehir’le raylı sistem ağı genişliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Stadı’na kesintisiz ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla planlanan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi” hızla devam ediyor. Toplam uzunluğu 3.8 kilometre olan ve yaklaşık 1,4 kilometrelik mesafesi tamamlanan tramvay hattında şuan Alikahya Bağımsızlık Caddesi güzergâhındaki çalışmalar yerine getiriliyor.

Büyükşehir'le raylı sistem ağı genişliyor

24 Mayıs 2025 Cumartesi 09:43

 KOCAELİ DEMİR AĞLARLA ÖRÜLÜYOR

Raylı sistem yatırımlarıyla kenti adeta demir ağlarla ören Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Stadı’na kesintisiz ve konforlu ulaşımı sağlayacak olan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesi’nde” tam sürat ilerliyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden başlayarak, Binnur ve Akyazı Sokak, Sultan Murat ve Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi güzergâhından geçecek olan “Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nı” tamamlayarak, bu dev projeyi Süper Lig maçlarının oynanacağı Kocaeli Stadı ile buluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

 

ALT VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alikahya Atatürk Mahallesi’nde ortasından tramvay hattı geçen 900 metre uzunluğundaki Bağımsızlık Caddesi çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Caddede betonarme perde duvar, 2 adet istasyon imalatları, yağmursuyu, atık su, içme suyu, elektrik, telekom ve haberleşme imalatlarından oluşan altyapı ile bordür ve tretuvar üstyapı çalışmalarına başlandı.

 

ULAŞIM HIZLI VE KONFORLU HALE GELECEK

Titizlikle yürütülen çalışmaların yakında zamanda tamamlanması planlanıyor. Asfalt serimi sonrası Bağımsızlık Caddesi yeniden trafiğe açılacak. Altyapı çalışmaları tamamlanan tramvay hattı güzergâhında ise raylar döşenmeye başlanacak. Projenin tamamlanmasıyla Alikahya trafiği rahatlayacak ve Kocaeli Stadı başta olmak üzere ulaşım daha konforlu ve hızlı hale gelecek. 

(Ömer İLGEÇ)

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