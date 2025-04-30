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“Büyüyen Türkiye’nin harcı işçinin alın teridir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

'Büyüyen Türkiye'nin harcı işçinin alın teridir”

30 Nisan 2025 Çarşamba 10:18

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, milletimizin kalkınmasında, şehirlerimizin imarında, toplumsal huzurun inşasında alın teriyle hayatı omuzlayan işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Başkan Büyükakın, “Büyüyen Türkiye’nin harcı işçimizin alın teriyle karılmaktadır. Emekçilerimiz kalkınmanın temel dinamiğidir, işçinin emeği bu topraklara ve milletimize duyulan aidiyetin bir tezahürüdür” dedi.

 

İnsan emeğine değer vermenin vicdan, adalet ve inancın bir gereği olduğunu ifade eden başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti: “Bu topraklarda taş üstüne taş koyan, geleceğe alın teriyle yol açan her işçi kardeşimi gönülden selamlıyorum. Bir milletin geleceği, sabahın ilk ışıklarıyla tezgâh başına geçen, atölyelerinde üretimi soluyan, yolları, köprüleri, şehirleri inşa eden eli nasırlı emekçilerle kurulur. Peygamber Efendimiz’in, "İşçinin ücretini, alın teri kurumadan veriniz" hadisi; emeğe verilen değerin en veciz ifadesidir. Bu anlayışla hareket ediyor, emeği kutsal gören bir medeniyetin evlatları olarak sorumluluğumuzu da derin bir bilinçle taşıyoruz.

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak; çalışanlarımızın haklarını gözetmeyi, kentimizdeki tüm emekçilerin hayat standartlarını yükseltmeyi asli vazifemiz biliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın merkezine insanı koyarken, emekçiye kulak vermeyi, onların taleplerini dikkate almayı daima önceliyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da emeğin yanındayız, alın terinin kıymetini bilmeye devam edeceğiz.

 

Bu anlamlı gün vesilesiyle, ülkemizin geleceği için gecesini gündüzüne katan, sanayide, sokakta, tarlada ve her alanda alın teri döken tüm emekçi kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Emekle büyüyen bir Türkiye idealine katkı sunan her bir işçimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Emeklerinin bereket, hayatlarının sağlık ve huzur içinde olmasını diliyorum.

(Ömer İLGEÇ)

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