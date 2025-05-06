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Çevreci garaj projesi yükseliyor

Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da 91 otobüs kapasiteli garaj ve CNG dolum tesisiyle çevreci ve güçlü bir ulaşım altyapısı kuruyor.

Çevreci garaj projesi yükseliyor

06 Mayıs 2025 Salı 12:42

 Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da modern ve çevreci ulaşımın altyapısını güçlendirecek otobüs garajı ve CNG dolum tesisi projesinde çalışmalarını sürdürüyor. Toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen proje, yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçiriliyor.

 

GENEL İLERLEME ORANI YÜZDE 25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın koordinesinde yürütülen projede, iş bazında genel ilerleme oranı yüzde 25’e ulaştı. Ulaşımda konfor ve verimliği arttırmayı amaçlayan projede A, B, C ve D blokların duvar imalatları tamamlanırken, mekanik ve elektrik işleri tüm hızıyla sürüyor. A blok ve CNG dolum tesisinin çelik konstrüksiyon imalatları da tamamlanmış durumda. Ayrıca çevre istinat duvarlarının yüzde 95’i tamamlandı. Yakın zamanda A, B, C ve D blokların çatı izolasyon imalatlarına başlanacak.

 

ÇOK FONKSİYONLU MODERN TESİS

Projede; güvenlik binası, idari tesis binası, CNG yakıt dolum alanı, acil ve hafif bakım hizmetlerinin verileceği kademe binası yer alıyor. Ayrıca 15 adet 18 metrelik ve 76 adet 12 metrelik olmak üzere toplam 91 otobüs kapasiteli park alanı ile 10 adet binek araçlık otopark da inşa ediliyor. Proje sahasında aynı zamanda 16 dönümlük alanda hafriyat çalışmaları sürüyor.

 

ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde çevreye duyarlı, teknolojik ve işlevsel ulaşım çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Çayırova Otobüs Garajı Projesi de bu vizyonun somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Büyükşehir, ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle yürüttüğü bu projeyle, sadece bugünü değil geleceği de planlıyor.

(Ömer İLGEÇ)

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