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Çiftçi, “Çayırova’da hayaller yarım kalmaz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’la birlikte Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.

Çiftçi, 'Çayırova'da hayaller yarım kalmaz”

03 Mayıs 2025 Cumartesi 10:01

 Çayırova’yı geleceğe hazırlamak için çalışmalarına devam eden ve bu doğrultuda gece gündüz demeden ilçe sakinlerinin talepleri için çalışmalarına devam eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, , Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’la birlikte hastane arazisinde inceleme gerçekleştirdi. Başkan Çiftçi, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık’la gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde müjdeyi vermiş ve Çayırova Devlet Hastanesi için yeni ihalenin 13 Haziran 2025’te gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

 

“SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Bugün Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan’la birlikte Çayırova Devlet Hastanesi’nin inşa edileceği arazide incelemelerde bulunan Başkan Çiftçi, konuyla alakalı şunları dile getirdi; “Sözümüz söz, Çayırova’da hayaller yarım kalmaz. Çayırova’mıza yakışan bir sağlık yatırımını hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hastane sürecinde büyük destekleriyle her zaman yanımızda olan AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz, MKYK Üyemiz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve İlçe Başkanımız Erhan Sarıdede ile birlikte, 13 Haziran 2025 tarihinde yeniden ihalesi yapılacak olan hastanemizin arazisinde incelemelerde bulunduk. Başından beri süreci yakından takip ediyor, gelişmeleri ve en doğru bilgileri doğrudan halkımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.”

(Ömer İLGEÇ)

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