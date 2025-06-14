ÇİN HEYETİNDEN GEBZE TİCARET ODASI’NA ZİYARET

Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen resmi heyet, ekonomik ve ticari işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere Gebze Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Çinli yatırımcıların Türkiye’ye yönelik yatırım planları üzerine kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirildi. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, bölgenin sanayi ve ticaret açısından taşıdığı yüksek potansiyele dikkat çekerek, bölgenin ekonomik dinamiklerini heyetle paylaştı. Görüşmede ayrıca, Gebze ve çevresine yönelik olası yatırım olanakları da detaylarıyla ele alındı.

Gerçekleştirilen bu önemli temasın, Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin gelişmesine ve iki ülke iş dünyası arasında daha güçlü bir köprü kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.



(Erkan ERENLER)