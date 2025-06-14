Gerçekleştirilen bu önemli temasın, Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin gelişmesine ve iki ülke iş dünyası arasında daha güçlü bir köprü kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.
(Erkan ERENLER)
ÇİN HEYETİNDEN GEBZE TİCARET ODASI’NA ZİYARET
Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen resmi heyet, ekonomik ve ticari işbirliği fırsatlarını değerlendirmek üzere Gebze Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Gerçekleştirilen bu önemli temasın, Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin gelişmesine ve iki ülke iş dünyası arasında daha güçlü bir köprü kurulmasına katkı sağlaması bekleniyor.