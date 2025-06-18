Çocuklar, “Adım Adım Hayat” ile büyüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Anne Şehir” projesinin önemli bir parçası olan “Adım Adım Hayat” etkinlikleri, 7-10 yaş arasındaki çocuklara dil becerisi ve yaşam pratiğini bir arada sunuyor.

BİRÇOK KONU İŞLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Anne Şehir” projesinin önemli bir parçası olan “Adım Adım Hayat” etkinlikleri, 7-10 yaş grubundaki çocukların dil ve yaşam becerilerini geliştirmeye devam ediyor. Program kapsamında çocuklara güzel konuşma, saygı, sevgi ve nezaket kuralları gibi sosyal becerilerin yanı sıra; adabı muaşeret, yemek yeme kuralları, aile içinde iş birliği, temel ev işleri, sağlıklı beslenme ve mutfak atölyeleri gibi günlük yaşamda ihtiyaç duyulan birçok beceri öğretiliyor. Ayrıca doğru telaffuz, güzel yazı teknikleri, geri dönüşüm ve sıfır atık bilinci ile ilk yardım gibi konular da etkinliklerde yer alıyor.

DEYİMLERLE TÜRK KÜLTÜRÜ

Gerçekleştirilen son etkinlikte çocuklar, Türk kültürünün önemli unsurlarından deyimleri görseller eşliğinde inceleyerek, anlamları üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Tekerlemelerle yapılan cümle kurma ve doğru telaffuz çalışmaları sayesinde, Türkçeyi etkili kullanma, doğru nefes alma ve diyafram teknikleri öğrenildi. Ayrıca günlük hayatta sıkça yanlış telaffuz edilen kelimelerin doğru kullanımları uygulamalı olarak gösterildi.

PRATİK YAŞAM BECERİLERİ ATÖLYESİ

Etkinliğin uygulamalı bölümünde çocuklar, evlerinden getirdikleri mevsim meyvelerini keserek kendi salatalarını hazırladı. Bu çalışma, hem sağlıklı beslenme bilincini artırdı hem de temel mutfak becerilerinin pekişmesine katkı sağladı. “Adım Adım Hayat” programı, çocukların sadece dil becerilerini değil; bağımsız yaşam, iletişim ve öz bakım gibi önemli alanlarda da gelişim göstermesini hedefliyor. Her etkinlik, çocukların sosyal ve bireysel yönlerini güçlendirecek şekilde tasarlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)