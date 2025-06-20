Çocuklar Karneval’da buluşuyor

Kocaeli’nde çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, ‘Kılavuz Gençlik’ projeleri ile adeta fark yaratıyor. Model ve ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik çalışmalarla öğrencilerin akademik, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan birçok eğitim ve faaliyet alanı oluşturdu.
KARNEYİ ALAN ÇOCUKLAR KARNEVAL’A DAVETLİ
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 22 Haziran Pazar günü Bilgievleri, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları öğrencilerinin katılımı ile Karneval Kılavuz Çocuk Şenliği düzenliyor. Milli İrade Meydanı’nda saat 13.00’te başlayacak etkinliklerle çocuklar yaz tatiline rengârenk bir başlangıç yapacak. Karnelerini alan tüm çocukların davetli olduğu Karneval Çocuk Şenliği’nde; Lemi Filozof ve Zuzi ile çocuk şarkıları, Zeynep Betül Akyıldız ile müzik dolu anlar, renkli atölyeler, interaktif oyunlar, sahne gösterileri ve spor etkinlikleri çocuklara festival tadında anlar yaşatacak.
KARNEVAL ETKİNLİKLERİ
13:00-13:15 Piri Reis Bilgievi - Halk Oyunları
13:15-13:30 Gölcük Bilgievi - Halk Oyunları
13:30-13:45 İbni Sina Bilgievi - Koro
13:45-14:00 Yenikent Bilgievi - Halk Oyunları
14:00-14:45 Gençlik Merkezi Korosu
14:45-15:15 Bubble Show
15:15-15:45 Sihirbazlık Gösterisi
17:45-18:00 Lemi Sound Check
18:00-19:00 Lemi Abi ve Zuzi Çocuk Şarkıları
19:00-20:00 Zeynep Betül Akyıldız
ATÖLYELER
Tişört Boyama
Bileklik Tasarım
Maske Tasarım
Mini Tuval
Balon Katlama
Slime Atölyesi
Ahşap Figür Boyama Atölyesi
Kitap Ayracı Boyama Atölyesi
Birleştir&Kazan
Yüz Taşı
Kukla Atölyesi
Kruvasan Atölyesi
İtfaiye
Ormanya
GRUP ETKİNLİKLERİ
Takım Çalışması
İletişim Atölyesi
Çocuk Hakları
Sosyal Girişimcilik
ALAN ETKİNLİKLERİ
Labirent Kalesi
Merdane
Şut Becerisi
Tırmanma Duvarı
Blender Bike
Rodeo
Trambolin
Şişme Oyun Grupları
Tahta Bacak
Süper Jumper (salto)
TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ
Robotlarla balon patlatma
Sanal Gerçeklik Atölyesi
Çevre Koruma (Slot Car)
İZCİLİK
Küp Taşıma (Ekip Oyunu)
Tenis Topu Çıkarma (Ekip Oyunu)
Kovaya Top Taşıma (Ekip Oyunu)
Hızlı Somun Çıkarma/Takma (Bireysel)
Halat Çekme (Ekip Oyunu)
Mas Güreşi
Paracord Bileklik Atölyesi
Ahşap Yakma Atölyesi
Slackline
Doğal Ürünler ile Ritim Atölyesi
SPOR OKULLARI
Basketbol
Voleybol
Bocce
Dart
Curling
Langırt
Oryantiring
Masa Hokey
Dijital Penaltı
Refleks Wall
360 Slow Motion Booth
Bilgievi ve Gençlik Merkezleri Sergi Alanı
(Ömer İLGEÇ)