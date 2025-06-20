Çocuklar Karneval’da buluşuyor

‘KILAVUZ GENÇLİK’ FARK YARATIYOR

Kocaeli’nde çocukları ve gençleri geleceğin dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlamak için çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, ‘Kılavuz Gençlik’ projeleri ile adeta fark yaratıyor. Model ve ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik çalışmalarla öğrencilerin akademik, sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan birçok eğitim ve faaliyet alanı oluşturdu.

KARNEYİ ALAN ÇOCUKLAR KARNEVAL’A DAVETLİ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 22 Haziran Pazar günü Bilgievleri, Gençlik Merkezleri ve Spor Okulları öğrencilerinin katılımı ile Karneval Kılavuz Çocuk Şenliği düzenliyor. Milli İrade Meydanı’nda saat 13.00’te başlayacak etkinliklerle çocuklar yaz tatiline rengârenk bir başlangıç yapacak. Karnelerini alan tüm çocukların davetli olduğu Karneval Çocuk Şenliği’nde; Lemi Filozof ve Zuzi ile çocuk şarkıları, Zeynep Betül Akyıldız ile müzik dolu anlar, renkli atölyeler, interaktif oyunlar, sahne gösterileri ve spor etkinlikleri çocuklara festival tadında anlar yaşatacak.

KARNEVAL ETKİNLİKLERİ

13:00-13:15 Piri Reis Bilgievi - Halk Oyunları

13:15-13:30 Gölcük Bilgievi - Halk Oyunları

13:30-13:45 İbni Sina Bilgievi - Koro

13:45-14:00 Yenikent Bilgievi - Halk Oyunları

14:00-14:45 Gençlik Merkezi Korosu

14:45-15:15 Bubble Show

15:15-15:45 Sihirbazlık Gösterisi

17:45-18:00 Lemi Sound Check

18:00-19:00 Lemi Abi ve Zuzi Çocuk Şarkıları

19:00-20:00 Zeynep Betül Akyıldız

ATÖLYELER

Tişört Boyama

Bileklik Tasarım

Maske Tasarım

Mini Tuval

Balon Katlama

Slime Atölyesi

Ahşap Figür Boyama Atölyesi

Kitap Ayracı Boyama Atölyesi

Birleştir&Kazan

Yüz Taşı

Kukla Atölyesi

Kruvasan Atölyesi

İtfaiye

Ormanya

GRUP ETKİNLİKLERİ

Takım Çalışması

İletişim Atölyesi

Çocuk Hakları

Sosyal Girişimcilik

ALAN ETKİNLİKLERİ

Labirent Kalesi

Merdane

Şut Becerisi

Tırmanma Duvarı

Blender Bike

Rodeo

Trambolin

Şişme Oyun Grupları

Tahta Bacak

Süper Jumper (salto)

TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

Robotlarla balon patlatma

Sanal Gerçeklik Atölyesi

Çevre Koruma (Slot Car)

İZCİLİK

Küp Taşıma (Ekip Oyunu)

Tenis Topu Çıkarma (Ekip Oyunu)

Kovaya Top Taşıma (Ekip Oyunu)

Hızlı Somun Çıkarma/Takma (Bireysel)

Halat Çekme (Ekip Oyunu)

Mas Güreşi

Paracord Bileklik Atölyesi

Ahşap Yakma Atölyesi

Slackline

Doğal Ürünler ile Ritim Atölyesi

SPOR OKULLARI

Basketbol

Voleybol

Bocce

Dart

Curling

Langırt

Oryantiring

Masa Hokey

Dijital Penaltı

Refleks Wall

360 Slow Motion Booth

Bilgievi ve Gençlik Merkezleri Sergi Alanı





(Ömer İLGEÇ)