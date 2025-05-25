Çocukların sesi şehre yön veriyor

Büyükşehir Belediyesi, ortak akıl ve katılımcılık ilkesiyle kent politikalarını şekillendirmeyi sürdürüyor. Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), bu kez çocukları merkeze aldı. 26 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek “Kocaeli Çocuk Şûrası ve Çalıştayı” öncesinde “Çocuk Akılla Şehir” temalı odak grup çalışmaları düzenlendi.

HER YAŞ GRUBU KENDİ ŞEHRİNİ HAYAL ETTİ

Turizm, çevre, tarım, spor, kadın ve aile, akıllı şehirler, engelsiz şehir, gençlik ve su sporları gibi birçok başlıkta şûralar düzenleyen Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve iş birliğiyle “Çocuk Akılla Şehir” temalı odak grup çalışmaları gerçekleştirdi. Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden çocuklar yaşlarına uygun atölye çalışmalarına katıldı. Masallardan şehir modellemelerine, tuval boyamadan felsefi sohbetlere uzanan etkinliklerde çocuklar; duygu tanıma, empati ve şehir tasarımı gibi konular üzerine düşündü, konuştu ve fikirlerini özgürce paylaştı.

VELİLERE EBEVEYNLİK ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Etkinlikle eş zamanlı olarak velilere yönelik de özel bir içerik sunuldu. Lokomotif Çocuk Köyü Psikoloğu Sümeyye Saraçoğlu tarafından “Modern Dünyada Ebeveyn Olmak” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide; dijital çağda çocuk yetiştirmenin zorlukları, sağlıklı iletişim kurma yolları ve çocukların duygusal gelişimini destekleyici ebeveynlik yaklaşımları ele alındı.

KOCAELİ ÇOCUK ŞÛRASI VE ÇALIŞTAYI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ŞURA tarafından yürütülen bu ön çalışma, çocukların şehre dair görüşlerini ve ihtiyaçlarını doğrudan karar süreçlerine yansıtmak adına önemli bir adım niteliği taşıyor. Etkinlik kapsamında elde edilen çıktılar, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Kocaeli Çocuk Şûrası ve Çalıştayı’nda paylaşılacak.



(Erkan ERENLER)