banner1142
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocukların sesi şehre yön veriyor

Büyükşehir Belediyesi, ortak akıl ve katılımcılık ilkesiyle kent politikalarını şekillendirmeyi sürdürüyor. Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), bu kez çocukları merkeze aldı. 26 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek “Kocaeli Çocuk Şûrası ve Çalıştayı” öncesinde “Çocuk Akılla Şehir” temalı odak grup çalışmaları düzenlendi.

Çocukların sesi şehre yön veriyor

25 Mayıs 2025 Pazar 09:29

 HER YAŞ GRUBU KENDİ ŞEHRİNİ HAYAL ETTİ

Turizm, çevre, tarım, spor, kadın ve aile, akıllı şehirler, engelsiz şehir, gençlik ve su sporları gibi birçok başlıkta şûralar düzenleyen Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve iş birliğiyle “Çocuk Akılla Şehir” temalı odak grup çalışmaları gerçekleştirdi. Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden çocuklar yaşlarına uygun atölye çalışmalarına katıldı. Masallardan şehir modellemelerine, tuval boyamadan felsefi sohbetlere uzanan etkinliklerde çocuklar; duygu tanıma, empati ve şehir tasarımı gibi konular üzerine düşündü, konuştu ve fikirlerini özgürce paylaştı.

 

VELİLERE EBEVEYNLİK ÜZERİNE SÖYLEŞİ

Etkinlikle eş zamanlı olarak velilere yönelik de özel bir içerik sunuldu. Lokomotif Çocuk Köyü Psikoloğu Sümeyye Saraçoğlu tarafından “Modern Dünyada Ebeveyn Olmak” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide; dijital çağda çocuk yetiştirmenin zorlukları, sağlıklı iletişim kurma yolları ve çocukların duygusal gelişimini destekleyici ebeveynlik yaklaşımları ele alındı.

 

KOCAELİ ÇOCUK ŞÛRASI VE ÇALIŞTAYI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ŞURA tarafından yürütülen bu ön çalışma, çocukların şehre dair görüşlerini ve ihtiyaçlarını doğrudan karar süreçlerine yansıtmak adına önemli bir adım niteliği taşıyor. Etkinlik kapsamında elde edilen çıktılar, 26 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek Kocaeli Çocuk Şûrası ve Çalıştayı’nda paylaşılacak.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Geleceğin Kocaelisi bu çalıştaylarda masaya yatırıldı Geleceğin Kocaelisi bu çalıştaylarda masaya yatırıldı
Büyükşehir’le raylı sistem ağı genişliyor Büyükşehir’le raylı sistem ağı genişliyor
Başiskele Kavşağı’na dev yatırım için ilk adım atıldı Başiskele Kavşağı’na dev yatırım için ilk...
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Başkan Büyükakın’a teşekkür Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Başkan Büyükakın’a...
Büyükşehir, bölgesel AFAD tatbikatında etkin rol aldı Büyükşehir, bölgesel AFAD tatbikatında etkin...
DEVRİ ALEM YAYIN EVİ KİTAP TANITIM STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ DEVRİ ALEM YAYIN EVİ KİTAP TANITIM STANDI BÜYÜK...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Geleceğin Kocaelisi bu çalıştaylarda masaya...
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Şura Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi, kentin marka şehir...

Haberi Oku