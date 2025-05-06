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Çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini yerine yıkayarak, temiz bir görüntüyle birlikte, çevre sağlığını korumuş oluyor.

Çöp konteynerleri yerinde yıkanıyor

06 Mayıs 2025 Salı 12:44

 ‘Temiz Çevre, Sağlıklı Çayırova’ anlayışıyla çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha güzel ve daha temiz ortamlarda yaşayabilmesi adına sahada gayret göstermeyi sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki konteynerlerde yerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Konteyner yıkama aracıyla, çöp konteynerlerinin yanına giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncesinde köpükle dezenfekte ettikleri konteynerleri, daha sonrasında tazyikli suyla yıkıyor.

 

TEMİZ GÖRÜNTÜ SAĞLANIYOR

Belirlenen program ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, konteyner yıkama çalışmalarının devam edeceğini belirtirken, bu sayede hem konteynerlerde temiz bir görüntü sağlıyor, hem de çevre sağlığını korumuş oluyor. Çayırovalılar, yapılan bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiriyor.

(Ömer İLGEÇ)

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