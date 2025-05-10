Cumhuriyet Bulvarı, çiftçilerin korteji ile şenlendi

Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Çiftçi Şenliği”, İzmit’te gerçekleşen kortejle başladı. İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’ın kullandığı traktöre binerek konvoya eşlik eden Başkan Büyükakın, esnafın ve vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi.

KORTEJE YOĞUN İLGİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Çiftçiler Günü” dolayısıyla bu yıl 10’uncusunu düzenlediği “Çiftçi Şenliği”, 10 Mayıs Cumartesi (yarın) günü Gebze Cumaköy mesire alanında gerçekleştirilecek. Şenlik kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, protokol üyeleri, ziraat odalarının başkanları, muhtarlar ve çiftçilerin katılımıyla İzmit’te kortej düzenlendi.

PROTOKOL KATILIM GÖSTERDİ

İzmit Merkez Bankası önünden başlayan, çiftçilerin ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği korteje Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr.Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, protokol üyeleri, ziraat odaları, oda birlik ve kooperatiflerin başkan ve yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A SEVGİ SELİ

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’ın kullandığı traktöre binerek konvoya eşlik eden Başkan Büyükakın, çevre esnafın ve vatandaşların sevgi gösterilerine el sallayarak karşılık verdi. Merkez Bankası önünden başlayan ve Cumhuriyet Bulvarı güzergâhında devam eden yürüyüş, Fevziye Camii önünde tamamlandı.

ÇİFTÇİLER TRAKTÖRLERİYLE DESTEK VERDİ

İzmit Ziraat Odası önünde toplanan çiftçiler, traktörleriyle oluşturdukları konvoyla korteje katıldı. Şehir merkezine doğru hareket eden çiftçiler, Hürriyet Caddesi’nde konvoy düzenleyerek, etkinliğe destek verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konvoy, renkli görüntülere sahne oldu. Vali Aktaş, Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri burada vatandaşları çiftçi şenliğine davet etti, kurulan stantlarda ata tohumundan üretilen sebze ve tıbbi ve aromatik bitki fidelerini dağıttı. Ayrıca katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ŞENLİK COŞKULU GEÇECEK

Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, ziraat odaları, kooperatifler ve birliklerin katkılarıyla Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen şenlik, 10 Mayıs Cumartesi günü (yarın) saat 10.00’da başlayacak. Gebze Cumaköy’deki şenlikte, köyler arası halat çekme yarışmaları, çocuk ve yetişkinler için çuval yarışmaları gibi eğlenceli ve ödüllü etkinlikler düzenlenecek. Mehter takımı konseri, halk oyunları ve animatör gösterileri ile çocuklara yönelik oyun grupları da şenliğe renk katacak. Kurulan stantlarda birlik ve kooperatifler faaliyetlerini tanıtırken, firmalar ise tarımsal alet ve ekipmanlarını sergileyecek. Etkinlikte yapılacak çekilişlerle küçük ve büyükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunan birlik, oda ve kooperatiflerin desteğiyle çiftçilere kuzu, koç, oğlak, buzağı ve çeşitli tarımsal aletler hediye edilecek.

AZERİN KONSERİ

Şenliğin son bölümünde ise “Çırpınırdı Karadeniz” türküsü gönüllerde taht kuran, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin sahne alacak. Sevilen sanatçı, seslendireceği birbirinden güzel türkülerle katılımcılara unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak. Konser saat 15.30’da başlayacak.



(Ömer İLGEÇ)