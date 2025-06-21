D-130 Karayolu’ndaki trafiğe nefes aldıracak dev projede start verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik yükünü azaltmak ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir adım daha attı. D-130 Karayolu üzerindeki yoğunluğu azaltması hedeflenen “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında ilk kazma vuruldu.

16 KİLOMETRELİK MODERN GÜZERGAH

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafiği rahatlatacak çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi”nde ilk kazma vuruldu. Toplamda 16 kilometre uzunluğunda inşa edilecek ulaşım koridoru, D-130 Karayolu’ndaki trafik akışını rahatlatacak modern bir güzergâh olacak. Proje kapsamında 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 adet yaya üstgeçidi yer alacak. Yeni ulaşım ağı, Başiskele ve çevresine nefes aldıracak.

GÜÇLÜ ULAŞIM İÇİN GÜÇLÜ ZEMİN

Koridor boyunca yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması yapılacak. Zemin ıslahı için proje sahasında 15 bin 500 metre forekazık ve 26 bin metre derin karıştırma çukuru oluşturulacak. Ayrıca, hafif dolgu ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 100 bin metreküp geofoam kullanılacak.

GÜVENLİK VE DAYANIKLILIK ÖN PLANDA

Projenin yol yapımı aşamasında 167 bin ton PMT (plent miks temel) ve asfalt serimi yapılacak. Bunun yanı sıra 30 bin metreküp beton dökümü ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Bu teknik altyapı sayesinde yol kalitesi artırılacak ve uzun ömürlü bir ulaşım hattı sağlanacak.

GÜVENLİK VE ALTYAPI DA UNUTULMADI

Trafik güvenliği ve altyapı bütünlüğü açısından proje kapsamında 13 bin metre yağmursuyu hattı ve 11 bin 500 metre otokorkuluk imalatı da gerçekleştirilecek. Böylece sürüş güvenliği ve bölgenin altyapı dayanıklılığı önemli ölçüde artırılacak.

TRAFİK RAHATLAYACAK, ULAŞIM HIZLANACAK

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi tamamlandığında, sürücülere alternatif ve yüksek kapasiteli bir güzergâh sunularak trafik yoğunluğunda ciddi azalma sağlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle birlikte kente konforlu, güvenli ve kesintisiz bir ulaşım imkânı kazandırmayı hedefliyor.



(Erkan ERENLER)