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Daha temiz bir Kocaeli için yoğun mesai

Büyükşehir Belediyesi, ana arterlerden meydanlara, yol kenarlarından alt geçitlere kadar kentin birçok farklı noktasında temizlik çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Hafta içi, gece gündüz demeden kent genelinde çalışmalarını yapan ekipler; daha yaşanabilir, daha sağlıklı ve daha temiz bir kent için yoğun mesai harcıyor.

Daha temiz bir Kocaeli için yoğun mesai

17 Temmuz 2025 Perşembe 09:56

 ÜST GEÇİTLERDE PERİYODİK TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tesisler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında üst geçitlerin periyodik temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda şehir merkezindeki yoğun kullanılan üst geçitleri titizlikle temizleyen ekipler, trafiği olumsuz etkilememek adına çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

 

TRAFİK OLUMSUZ ETKİLENMİYOR

Vatandaşların daha hijyenik ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için sürdürülen çalışmalar, trafik yoğunluğunun azaldığı gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Özel araçlar ve vinç destekli ekipmanlarla yapılan temizlik işlemleri sırasında üst geçidin dış cephe panelleri, cam yüzeyleri ve tabela alanları detaylı biçimde temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent estetiğini koruma ve kamu yapılarının ömrünü uzatma hedefiyle bu tür temizlik ve bakım faaliyetlerinin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.

(Ömer İLGEÇ)

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