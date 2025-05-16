Darıca’da özel bireylere afet ve tatbikat eğitimi

AFET ANINDA DOĞRU DAVRANIŞ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerinde afet bilincinin oluşması için eğitim programlarını sürdürüyor. Bu bağlamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, “Engelliler Haftası” etkinlikleri kapsamında Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli bireylere yönelik “Afet Farkındalık Eğitimi ve Tahliye Tatbikatı” düzenlendi. Engelli vatandaşların afet anında sergilemeleri gereken doğru davranış biçimlerini öğrenmelerine odaklanıldı.

ÖNEMLİ BİLGİLER PAYLAŞILDI

Eğitimde, deprem başta olmak üzere olası afet ve acil durumlarında yapılması gerekenler, kriz anlarında engellilerin yanı sıra çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların özel ihtiyaçlarına nasıl yanıt verileceği ve güvenli toplanma alanlarının önceden belirlenmesinin hayati önemi vurgulanarak, bu konularda bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim sonunda katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla bir deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİ VE ÇALIŞLANLARA YÖNELİK

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan eğitimlere yeni yıldan bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 42 okul, 2 ilçe belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı 2 birim ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 1 kurum katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 79 birimde de bu eğitimler gerçekleştirildi. Bu eğitimlerin ardından 32 okul, 1 rehabilitasyon merkezi, 3 gençlik merkezi ve 18 belediye bünyesindeki engelsiz yaşam merkezi ve bilgi evleri olmak üzere toplam 54 eğitim kurumunda 22 bin 630 öğrenci ve kurum çalışanına eğitim verilerek deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

EĞİTİM VE TATBİKATLAR DEVAM EDECEK

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimlerle, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturulması hedefleniyor. Hem yetişkinlerin hem de engelli vatandaşların afet durumlarında doğru adımlar atabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması ve toplumun tüm kesimlerinin afetlere karşı dayanıklılığını artırmada önemli bir rol oynayan eğitim ve tatbikatların yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)