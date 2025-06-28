Deniz ulaşımında 110 seferle yaz tarifesi başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımında yaz tarifesine geçiyor. Günlük 110 seferle vatandaşlara hizmet verecek olan yaz seferi uygulaması 30 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

YAZ SEFER UYGULAMASI BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan yolcu vapuru seferlerinde yaz sefer uygulamasına geçiliyor. Buna göre 5 hat ve 9 yolcu iskelesinde her gün 110 seferin yapılacağı yaz sefer tarifesi uygulamasına 30 Haziran Pazartesi günü geçilecek.

9 İSKELEDE TOPLAM 110 SEFER

Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından hizmete yeniden açılan Körfez Yarımca İskelesi ile birlikte deniz ulaşımında hat sayısı 5’e çıktı. Buna göre deniz ulaşımında 2025 yaz sezonu hareketli geçecek. 9 iskelede her gün 110 seferle vatandaşlara yeni tarife hizmeti sunulacak.

SEFER SAYILARI ARTTI

Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda filosuna dahil ettiği deniz yolcu motoru ile Yarımca İskelesi’ni aktif hale getirmişti. Yarımca bölgesine yaz ayları boyunca kalkış ve varış hareketli 4 sefer gerçekleştirilirken, Değirmendere’den Tütünçiftlik ve Derince yönüne olan sefer saati ise 1 saat ileri alınacak. Karamürsel-Hereke hattında yapılan sefer sayıları ise 10’dan 12’ye çıkarıldı.

ALTINKUM’A ÖZEL SEFER DÜZENLENECEK

Aktif olarak kullanılan İzmit, Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel seferlerine ilave seferler konulurken, Karamürsel Altınkum Plajı’na gitmek isteyen vatandaşlar için ise haftanın her günü için İzmit’ten 10.15 kalkış ve Karamürsel’den 19.30 dönüş hareketli sefer yapılacak.

YOLCU YOĞUNLUĞUNA KARŞILIK VERİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, İzmit-Gölcük ve Derince seferlerine de ilave seferler ekleyerek yaz sezonunda oluşan yolcu yoğunluğu talebine karşılık verecek. Okulların kapanması ve çalışma saatleri göz önünde bulundurulan yaz sefer tarifesine Büyükşehir Belediyesi internet sitesi ve E-komobil uygulamasından ulaşılabiliyor.



(Erkan ERENLER)