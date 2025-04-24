DEPREM GERÇEĞİNİ HATIRLADIK

DEPREMLER TARİHİ BELGESELİMİZ
Gece boyunca en büyüğü 4.6 olmak üzere kentte çok sayıda sarsıntı kaydedildi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Şiddetli depremin ardından bölgede yaşanan artçı depremler gece saatlerinde de devam etti.
İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPIYOR
ÇEVRE ŞEHIRCILIK BAKANI AÇIKLAMA YAPIYOR
KOCAELİ VALİSİ AÇIKLAMA YAPIYOR
DEPREM BİLİNCİNE SAHİP OLMAK HER ŞEYE SAHİP OLMAK
İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve devri alem Belgesel tv programı olarak hazırladığımız belgeseller