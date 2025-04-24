DEPREM GERÇEĞİNİ HATIRLADIK

İstanbul Silivri Açıklarında 23 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen 6.2'lik depremin ardından peş peşe artçı depremler meydana geliyor. Deprem gerçeğini bir kez daha hatırladık Tarihte bir çok kez meydana gelen büyük İstanbul depremi yakınmı sorusu sorulmaya başlandı.

DEPREMLER TARİHİ BELGESELİMİZ









Gece boyunca en büyüğü 4.6 olmak üzere kentte çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem, İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi. Şiddetli depremin ardından bölgede yaşanan artçı depremler gece saatlerinde de devam etti.





İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPIYOR









ÇEVRE ŞEHIRCILIK BAKANI AÇIKLAMA YAPIYOR









KOCAELİ VALİSİ AÇIKLAMA YAPIYOR









DEPREM BİLİNCİNE SAHİP OLMAK HER ŞEYE SAHİP OLMAK





İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve devri alem Belgesel tv programı olarak hazırladığımız belgeseller