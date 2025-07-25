Derince’deki asansör bakıma alındı

Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki üst geçitlerde bulunan asansör ve yürüyen merdivenleri periyodik olarak bakım ve onarımdan geçiriyor. Bu bağlamda Derince Çenesuyu Şehit Kaymakam Mahmut Kılıçdoğan Üstgeçidinin İstanbul istikameti yönündeki asansör bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 27 Temmuz Pazar gününe kadar hizmet dışı kalacak.

BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda daha konforlu ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla kent genelindeki üstgeçitlerde bulunan yürüyen merdiven ve asansörlerde periyodik bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Derince Çenesuyu Şehit Kaymakam Mahmut Kılıçdoğan Üstgeçidinin İstanbul istikameti yönündeki asansör bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle hizmet dışı kalacak. Asansör, 27 Temmuz Pazar gününe kadar kullanılamayacak.

YENİDEN HİZMET VERECEK

Çalışmaların tamamlanmasının ardından asansörün yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı ve bu süre zarfında asansör yerine merdivenlerin kullanılması gerektiği ifade etti.



(Ömer İLGEÇ)