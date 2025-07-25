banner1179
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derince’deki asansör bakıma alındı

Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki üst geçitlerde bulunan asansör ve yürüyen merdivenleri periyodik olarak bakım ve onarımdan geçiriyor. Bu bağlamda Derince Çenesuyu Şehit Kaymakam Mahmut Kılıçdoğan Üstgeçidinin İstanbul istikameti yönündeki asansör bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 27 Temmuz Pazar gününe kadar hizmet dışı kalacak.

Derince'deki asansör bakıma alındı

25 Temmuz 2025 Cuma 11:11

 BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda daha konforlu ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla kent genelindeki üstgeçitlerde bulunan yürüyen merdiven ve asansörlerde periyodik bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Derince Çenesuyu Şehit Kaymakam Mahmut Kılıçdoğan Üstgeçidinin İstanbul istikameti yönündeki asansör bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geçici süreyle hizmet dışı kalacak. Asansör, 27 Temmuz Pazar gününe kadar kullanılamayacak.

 

YENİDEN HİZMET VERECEK

Çalışmaların tamamlanmasının ardından asansörün yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı ve bu süre zarfında asansör yerine merdivenlerin kullanılması gerektiği ifade etti.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’in gözde merkezi 45 yıllık evli çifte ikinci bir yuva oldu Büyükşehir’in gözde merkezi 45 yıllık evli...
Büyükşehir A Takımı, yangınlar için seferber oldu Büyükşehir A Takımı, yangınlar için seferber...
Başkan Büyükakın, Gümilcine’de Dr.Sadık Ahmet anmasına katıldı Başkan Büyükakın, Gümilcine’de Dr.Sadık Ahmet...
15 Bin Hasta Vatandaşa Büyükşehir'den Destek 15 Bin Hasta Vatandaşa Büyükşehir'den Destek
GEBZE TİCARET ODASI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ GEBZE TİCARET ODASI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI...
Baş döndüren açılış trafiği Baş döndüren açılış trafiği
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’in gözde merkezi 45 yıllık...
Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Saygınlar Kulübü, 65 yaş üstü vatandaşlara hem sosyal...

Haberi Oku