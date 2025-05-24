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DEVRİ ALEM YAYIN EVİ KİTAP TANITIM STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

TGRT BELGESEL TV DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN 50 YILLIK GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HAYATINDA YAZDIĞI KİTAPLARI BİZİM YAZARLAR ETKİNLİĞİNDE SERGİLEDİ

DEVRİ ALEM YAYIN EVİ KİTAP TANITIM STANDI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

24 Mayıs 2025 Cumartesi 09:35

 Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri” etkinliğinin açılışı, Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 23-25 Mayıs tarihleri arasında devam edecek etkinlikte toplam 100 yazar okurlarıyla buluştu  
Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış töreni sonrası Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Kocaeli Büyükşehir belediyesi başkan  vekili Hasan Soba ve diğer yetkililer  1982 yılında kurulan  devri alem yayınları standımızı ziyaret ettiler. 

  FADİME  HALA  KİTABINI HEDİYE  ETTİK 

Devri alem yayınları  standını ziyaret eden protokol  üyeleri ve yetkililere  bölgemizin önemli yazarlarından  Hülya Ekmekci tarafından kaleme alınan  Fadime Hala romanını hediye ettik 

   DEVRİ ALEM YAYINLARI STANDINDAN CANLI YAYIN 

https://www.facebook.com/share/v/19VRpj1dps/?mibextid=wwXIfr

  
İGAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK HATIRALARIM

Belgesel  çekimlerinde  görüp yaşadıklarımı gezi notu formatında  devri alem yayınları tarafından kitap haline  getirilerek dünyanın en büyük kitap basım dağıtım ve satış organizasyonları arasında yer alan  KİTAP YURDU. www.kitapyurdu.com tarafından okurlarla  buluştu 

  KİTAPLARIMIZI KİTAP YURDUNDA 

https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/devri-alem-tv/11692.html?srsltid=AfmBOorvEE0C6x3UUuCzc4iUU5s4JaqacqixNAGBvowXHwP9xlfaSvb4

KİTAP TANITIM GÜNLERİNİN ONUR KONUĞU  ŞAİR VE YAZAR PROF DR NURULLAH GENÇ' İN KONUŞMASI  www.gebzegazetesi.com da  CANLI YAYINLANIYOR 

https://www.facebook.com/share/v/16kFZnt3NQ/?mibextid=wwXIfr

KİTAP TANITIM GÜNLERİNDE GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZINNUR   BÜYÜKGÖZ'ÜN   KONUŞMASI  www.gebzegazetesi.com da  CANLI YAYINLANIYOR 

https://www.facebook.com/share/v/1AMJTnf5EY/?mibextid=wwXIfr

Gebze belediyesi tarafından düzenlenen  BİZİM YAZARLAR  organizasyonu kapsamında  dünyanın dört bir tarafında çektiğim halen bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv  programlarının kitapları tanıtılacak

DEVRİ ALEM YAYINLARI TARAFINDAN  KİTAP YURDUNDA YAYINLANAN  KİTAPLARIMIZ

https://m.facebook.com/BelgeselYayin/posts/devri-alem-yayinlari-tarafindan-kitap-yurdunda-yayinlanan-kitaplarimizhttpswwwki/1233108285481384/

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

https://www.facebook.com/share/p/16PJ9CxcMS/?mibextid=wwXIfr

BİZİM YAZARLAR  TANITIM  GÜNLERİ İLE İLGİLİ  GEBZE BELEDİYESİ TARAFINDAN  YAPILAN AÇIKLAMA

Gebze Belediyesi’nin “Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri” Başladı.

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen “Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri” etkinliğinin açılışı, Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 23-25 Mayıs tarihleri arasında devam edecek etkinlikte toplam 100 yazar okurlarıyla buluşuyor.

Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen açılış törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Prof. Dr. Nurullah Genç, yazarlar ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte, 11 yaşında ilk kitabını yazan genç yazar ile 80 yaşında ve 53 kitabı bulunan deneyimli yazar gibi geniş bir yelpazede isimler yer alıyor. Kitapseverler, farklı yaş ve deneyimlerden pek çok yazarı tanıma fırsatı bulacak.

GAYRETİMİZ VE ÇALIŞMLARIMIZ SİZLER İÇİN

Açılış töreni, Gebze protokolünün katılımıyla gerçekleşen kurdele kesimiyle başladı. Protokol konuşmalarıyla devam eden törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba” Bu gün siz genç kardeşlerimizle ve kıymetli hocamızla bir arada olmak bizleri çok mutlu etti. İlk emri oku olan bir ümmetin evlatları olarak biraz gerideyiz. Biz bu anlamda hem yerel hem genel anlamda üstümüze düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bütün gayretimiz ve çalışmalarımız sizler için. Sizlerden ülkemizin yarınları için aydınlık geleceğimiz için çok okumanızı istiyorum.” dedi.

HER KELİMENİN BİR GÜCÜ VE ÖZÜ VARDIR

Açılışta selamlama konuşması yapan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz "Bizim medeniyetimiz yazı medeniyetidir. Batı medeniyeti resim ve heykel medeniyetidir. Bizim kütüphanelerimizde el yazması eserlerimiz 1200 yıllıktır. Ama batıdaki el yazması eserler en fazla 450 yıllıktır. Yazılan her kelimenin bir gücü ve özü vardır. O özü kavrayıp hayatımıza yansıtabiliyorsak, o zaman üzerimize düşünen vazifeyi yapmış oluyoruz. Sizler bizim ve ülkemizin geleceğisiniz. Bu anlamda çok çalışan ve üreten bir nesil olmalısınız.” ifadelerini kullandı.

EDEBİYATI, TARİHİ, SANATI ÖĞRENMELİYİZ Kİ BU ÜLKE GÜZELLEŞSİN

Protokol konuşmalarının ardından Prof. Dr. Nurullah Genç “Kelimenin Esrarı” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Nurullah Genç söyleşisinde” Gençler öncelikle şunu iyi bilmelisiniz ki herkes kendinin aynasıdır. Bu sebeple kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz. Ülkemizin geldiği duruma bakar mısınız gençler. Gıybet, küfür kötü süz almış başını gidiyor. Bizlerin görevi bol bol okuyup kedimizi geliştireceğiz sanatı ve tarihimizi öğreneceğiz ki bu ülke güzelleşsin. Yoksa 20 yıl sonra sevgili gençler çocuklarınızın küfürleriyle baş başa kalırsınız. Bu acıyla yaşamamak için. Başta bu ülkenin Cumhurbaşkanı iyilik işitiyorsa, güzellik istiyorsa kendini bu işe adamalı” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda çekilişle kitap seti kazanan okura hediyesini Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Prof. Dr. Nurullah Genç birlikte verdi. “Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri” süresince yazarların imza günleri, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. Kitap severler, Gebze Kültür Merkezi’nde birbirinden değerli eserlerle buluşma imkanı yakalayacak.( https://www.gebze.bel.tr/haber/gebze-belediyesi-nin-%E2%80%9Cbizim-yazarlar-kitap-tanitim-gunleri%E2%80%9D-basladi_7034.html)
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